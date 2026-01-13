"¡Qué montón de mie***!": Bellingham estalla por rumores de mala relación con Xabi Alonso

Una tormenta atraviesa al interior de la casa blanca. La sorpresiva noticia de la salida de Xabi Alonso de Real Madrid, luego de perder la Final de la Supercopa de España contra Barcelona, sacudió el entorno madridista en este inicio de semana. Y los rumores de que tenía mala relación con el vestidor, solo han agravado más la situación.

Tras el despido del estratega, circularon videos en los cuales se observa que Kylian Mbappé rechaza hacer el pasillo a los blaugranas e incluso Alonso desiste en su intención de saludar a los campeones. A partir de ello, el francés ha sido señalado como un "problema" en el vestidor blanco, al igual que Jude Bellingham.

Alonso durante el partido de la Supercopa contra Barcelona | AP

Bellingham responde a los rumores

Por primera vez en cinco años, luego de la salida de Santiago Solari en marzo de 2019, la directiva merengue finalizó su relación con un técnico antes del final de la temporada. En aquella ocasión, Zinedine Zidane tomó el lugar del argentino, mientras que ahora será Álvaro Arbeloa quien asuma el cargo.

Alonso ganó 24 de sus 34 partidos al mando de los Blancos, una efectividad similar a la de Hansi Flick con Barcelona. Por lo que se especula que su salida no fue por una cuestión de resultados, sino porque tuvo una discusión con Mbappé el domingo, y también con el presidente Florentino Pérez, según BBC Sport.

Entre los rumores también fue señalado Bellingham, quien respondió con molestia a los rumores. "Hasta ahora he dejado pasar demasiadas de estas, siempre esperando que la verdad salga a la luz a su debido tiempo. Pero honestamente... ¿Qué montón de mier**!".

Bellingham en el partido contra Barcelona | AP

"Realmente siento pena por las personas que se aferran a cada palabra de estos payasos y sus 'fuentes'. No crean todo lo que leen, de vez en cuando estos necesitan ser responsables por difundir este tipo de desinformación dañina para obtener clics y añadir controversia", señaló el futbolista inglés.

¿Qué dijo Bellingham tras la salida de Alonso?

De hecho, a pesar de la especulación, Jude fue uno de los jugadores que se despidió de Alonso por medio de redes sociales. "Gracias, Mister. Fue un verdadero placer, lo mejor para el futuro", escribió Bellignham en una historia de Instagram en la cual publicó dos fotografías con Alonso.