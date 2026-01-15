Dani Carvajal rompe el silencio tras la derrota del Real Madrid ante Albacete en Copa del Rey

El Real Madrid protagonizó una de las mayores sorpresas de la temporada tras caer 3-2 ante el Albacete y quedar eliminado de la Copa del Rey, un resultado que ha generado fuertes críticas y un profundo malestar entre la afición merengue.

El conjunto blanco fue superado por un rival de Segunda División en el estadio Carlos Belmonte, en un duelo intenso y lleno de emociones que terminó por exhibir las carencias del equipo madrileño, tanto en lo futbolístico como en lo anímico.

La derrota | AP

"Hemos tocado fondo": Carvajal asume la responsabilidad

Tras la eliminación, el capitán Dani Carvajal dio la cara ante los medios y lanzó un mensaje contundente, reconociendo el mal momento que atraviesa el club. "Hemos tocado fondo estrepitosamente. Hay que dar la cara también cuando se pierde y es lo que toca ahora. Los máximos responsables somos nosotros, los jugadores. Poco más puedo decir", declaró.

El lateral derecho no esquivó la autocrítica y pidió disculpas a la afición del Real Madrid, consciente de la exigencia histórica de la institución. "Pedimos perdón a la afición, no estamos, yo el primero, a las alturas de las expectativas de este club", añadió, asumiendo su parte en el fracaso copero.

Durante el encuentro, el Real Madrid logró reaccionar en distintos momentos e incluso igualó el marcador en la recta final, lo que hacía pensar en una posible prórroga. Sin embargo, el Albacete mantuvo la intensidad y aprovechó un descuido defensivo para marcar el gol definitivo en tiempo de compensación.

El tanto final sentenció una noche histórica para el conjunto manchego y dejó al Real Madrid fuera de una competición que figuraba entre sus principales objetivos de la temporada, aumentando la presión sobre el vestidor y el cuerpo técnico.

La eliminación en Copa del Rey y el reto de revertir la crisis

Más allá del resultado, la derrota ante el Albacete refleja un momento delicado para el Real Madrid, que ahora deberá reenfocarse en las competiciones restantes y responder a las críticas con resultados dentro del campo.

Carvajal cerró su mensaje con un compromiso claro hacia la afición, asegurando que el equipo se dejará todo en los próximos meses para revertir la situación. La eliminación en la Copa del Rey marca un punto de inflexión que obliga al club blanco a reaccionar si quiere evitar que la temporada se convierta en un fracaso.

