El emotivo discurso del DT del Albacete previo al partido ante el Real Madrid: “hoy es el día”

El Albacete firmó uno de los resultados más destacados en toda su historia. En la Copa del Rey el equipo de segunda división eliminó al Real Madrid en los Octavos de Final. El conjunto se impuso por 3-2 en un partido que se definió en los últimos instantes y que dejó fuera del torneo al equipo blanco, en un encuentro marcado tanto por la intensidad en el campo como por el mensaje previo de su entrenador, Alberto González, en el vestuario.

El Real Madrid llegó a este compromiso con la intención de avanzar a la siguiente ronda, pero se encontró con un Albacete que supo competir hasta el final. El encuentro se mantuvo equilibrado durante gran parte del tiempo reglamentario y se resolvió en el descuento, con goles decisivos que cambiaron el rumbo de la eliminatoria y sellaron el pase del conjunto manchego a los cuartos de final de la Copa del Rey.

Eliminaron al Real Madrid | AP

El mensaje de Alberto González que marcó la previa

Instantes antes de saltar al terreno de juego, el Albacete se reunió en el vestuario para el último mensaje de su director técnico. Alberto González apeló a la historia del club para motivar a sus jugadores antes de enfrentar al Real Madrid. En un audio que posteriormente se dio a conocer, el entrenador lanzó un discurso directo y enfocado en la oportunidad que tenían por delante.

“¡Vamos! Señores, señores, que jamás en la historia el Albacete la ha ganado el Real Madrid. ¿Os recuerda por qué? ¿Os lo recuerda o no? Porque hoy es el día, señores, porque está reservado para hoy. ¡Una, dos y tres! ¡Muy bien, señores!”, se escucha decir al DT, mientras el plantel hacía piña en el vestuario.

Apeló a la historia del equipo | AP

Un partido decidido en el descuento

El encuentro tuvo un desenlace dramático. Gonzalo García logró marcar para el Real Madrid en el tiempo añadido, igualando el marcador 2-2 y dando la impresión de que el partido se encaminaba a otra definición. Sin embargo, el Albacete respondió de inmediato y, a los cuatro minutos del descuento, Jefté Betancor anotó el gol de la diferencia que sentenció el 3-2 definitivo y aseguró el pase del equipo local a los cuartos de final.

Tras el silbatazo final, Alberto González compareció en rueda de prensa y describió el estado de ánimo del equipo luego de la eliminación del Real Madrid. “Estamos eufóricos después de eliminar a todo un Real Madrid y ahora es momento de digerir todo esto y ser conscientes de lo que hemos logrado entre todos”, explicó el entrenador del Albacete, subrayando el trabajo colectivo que permitió alcanzar el resultado.

Con este triunfo, el Albacete avanza a los cuartos de final de la Copa del Rey, mientras que el Real Madrid quedó fuera del torneo tras caer por 3-2 en un partido que combinó goles en el descuento, un cierre intenso y un discurso previo que quedó marcado como parte de la historia del encuentro.