América protestará roja de Ramón Juárez ante el Atlético de San Luis

Tras el final de la Jornada 2 de la Liga MX, uno de los duelos que más dio de qué hablar fue el partido entre las Águilas del América contra el Atlético de San Luis, no solo por la primer calda del equipo local en el torneo, sino también por una ‘polémica’ expulsión al zaguero central, Ramón Juárez, apenas en el minuto 20 y que el equipo de coapa buscará apelar.

Derrota del América | IMAGO7

¿Qué pasó con América y la roja de Juárez?

La polémica comenzó temprano en el Cuidada de los Deportes, cuando un balón dividido dejó a Juan Sanabria mano a mano con Luis Ángel Malagón. Sin embargo, Ramón Juárez, se cruzó en el camino del ‘8’ de San Luis, causando un ligero contacto en la pierna izquierda del extremo y causando su caída.

Tras la acción, el silbante, Vicente Reynoso, decidió expulsar al central mexicano, acción que no pudo ser revisada en el VAR ya que el contacto si existió por muy ligero que este fue.

CAPTURA DE PANTALLA

En menos de 24 horas después del juego, con información de Carlos Ponce de León de RÉCORD, se pudo saber que el equipo de Coapa buscará apelar la tarjeta roja del defensor y así poder contar con él para la Jornada 4.

“Estamos en eso”, confesó gente cercana al Club América en cuanto a la apelación de la tarjeta roja del también defensor de la Selección mexicana.

Club América | IMAGO7

Protesta en espera

Si bien la gente cercana al club afirma la protesta de la sanción, aún no hay una anuncio oficial que confirme el proceso de esta, sin embargo, las probabilidades de que el equipo lo haga son muy altas, ya que según expertos arbitrales ‘hay argumentos’ para declinar a favor del América.

Por el momento, Ramón Juárez queda fuera de la convocatoria de André Jardine para el duelo de jornada 4 ante los Tuzos y también de la jornada 5 ya que al ser roja directa se otorgan dos partidos de sanción.