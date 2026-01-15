Clausura 2026: ¿Equipos de Liga MX pueden fichar jugadores de la misma liga?

El Clausura 2026 comenzó y algunos equipos continúan en la búsqueda de nuevos fichajes para fortalecer su plantilla. Sin embargo, hay dudas sobre la posibilidad de que los jugadores que ya hayan tenido participación con otro club de la Liga MX todavía puedan ser transferidos.

IMAGO7

¿Todavía pueden ficharse jugadores de Liga MX?

RÉCORD pudo saber que los equipos todavía pueden contratar jugadores de la Liga MX, hayan o no participado en las primeras jornadas del certamen. Lo anterior abre una nueva posibilidad para cada plantel de fortalecerse para el resto del torneo Clausura 2026.

La regla permite que futbolistas que ya vistieron una camiseta diferente en las fechas iniciales cambien de aire antes del cierre definitivo de registros. Según el reglamento vigente, el periodo oficial para realizar estas operaciones concluye el próximo lunes 9 de febrero.

Para los entrenadores, contar con esta opción significa poder reaccionar ante lesiones inesperadas o bajas de último momento en sus esquemas tácticos. La competencia por los mejores elementos de la liga se mantendrá encendida durante las próximas tres semanas.

IMAGO7

Torneo distinto por Mundial 2026

Además de los movimientos locales, los equipos también mantienen el derecho de buscar refuerzos en el mercado internacional hasta la fecha mencionada. El año 2026 se presenta como un ciclo atípico debido a la preparación para la Copa del Mundo que se celebrará en Norteamérica. Por ello, la estabilidad de las plantillas es una prioridad absoluta para las directivas que aspiran a la liguilla.

Esta apertura reglamentaria beneficia especialmente a los jugadores que buscan más minutos de juego en equipos donde tengan mayor protagonismo. Cada club deberá evaluar sus finanzas para aprovechar esta ventana de oportunidad antes de que el reloj llegue a cero.

El Clausura 2026 promete ser uno de los torneos más disputados debido a la calidad de los refuerzos que se integrarán. La cuenta regresiva hacia el 9 de febrero marcará el destino final de muchos protagonistas en esta temporada.