Cruz Azul 'celebra' la mudanza al Estadio Cuauhtémoc: "Estamos muy contentos en Puebla"

Víctor Velázquez, presidente del Cruz Azul se dijo contento por la llegada de La Máquina a Puebla luego del triunfo celeste ante el Atlas.

Cruz Azul se muda a Puebla | MEXSPORT

Tras el debut de Cruz Azul en su ‘nueva casa' para este Clausura 2026, Víctor Velázquez mencionó para RÉCORD que están contentos con este cambio de sede, luego de que no se cerrara su renovación en el Olímpico Universitario a días del arranque del torneo:

“Contentos (de llegar al Cuauhtémoc), siempre nos han recibido bien aquí en Puebla. Fue un horario difícil para la afición y lo bueno es que respondió el equipo y esperemos que en los próximos partidos haya más afición. Puebla es una plaza que siempre nos ha sentado muy bien”, dijo Velázquez.

Víctor Velázquez, presidente de Cruz Azul | IMAGO7

El presidente de La Máquina también se dio tiempo para atender a varios aficionados celestes que le pidieron fotos después del triunfo 2-0 de Cruz Azul ante Atlas. Velázquez también fue visto en su palco en el Cuauhtémoc muy pendiente al desarrollo del encuentro.

Ahora Cruz Azul deberá volver a Puebla el Sábado para su compromiso contra La Franja, en su segundo partido como local administrativo en el Cuauhtémoc.