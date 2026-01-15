Guido Pizarro busca darle la vuelta a la página después de la derrota ante Pumas

Luego de la derrota como locales ante Pumas, Guido Pizarro habló al respecto, mencionando que busca darle vuelta a la página lo más pronto posible de cara al juego vs Toluca.

"Creo que con un resultado negativo, creo que cómo se dio el desenlace del partido, que al principio ellos se encontraron un poco mejor, después prácticamente fue todo nuestro, más allá del análisis, lo que queríamos era lograr el triunfo, no lo logramos, pero consciente de que tenemos que seguir mejorando, consciente de que el segundo tiempo es el equipo que se tiene que ver, y después consciente de que también seguir afianzando cosas positivas que se vieron en el equipo. Creo que nos duele perder, así que dar vuelta a la página rápido para el día sábado", comentó el entrenador.

Guido Pizarro | MEXSPORT

¿Qué falta con Tigres para el Clausura 2026?

Pizarro de igual forma mencionó acerca de la falta de refuerzos por parte de los felinos en este Clausura 2026.

"Sí, como digo siempre, tenemos una base muy amplia de la que llegó a la final el torneo pasado. También tenemos, somos conscientes de la necesidad del equipo, la directiva está trabajando, ahora también la la incorporación de un jugador ahí con la lesión de Marco (Farfán), se está analizando, como digo siempre, ojalá que se concrete pronto para poder seguir ayudando a la base que llegó a la final", agregó.

Guido Pizarro | MEXSPORT

La falta de contundencia en Tigres

Por último, el argentino dejó en claro la situación por la cual Tigres no se llevó los tres puntos en su cancha, ante su afición.

"No, creo que el equipo rival se defendió muy abajo, creo que la única manera era entrar así, creo que tocamos, creo que pateamos 32 veces, ellos se defendían ahí, pero nada, creo que el partido que plantearon ellos fue ese, salió a la contra. Creo que el primer tiempo tuvieron dos, tres jugadas que salieron de contra bien, después lo pudimos controlar, pudimos ajustar, pero nada, tuvimos muchas situaciones de gol, hoy no quiso entrar y ya darle vuelta a la página", sentenció.

Pizarro | IMAGO7