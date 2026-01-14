¡Sorpresa en el Volcán! Pumas da la campanada y vence a Tigres de visita

Tigres y Pumas se enfrentaron en la Jornada 2 en el Estadio Universitario, en un partido intenso que tuvo como protagonista a los arqueros y a la contundencia universitaria.

Desde los primeros minutos, Pumas mostró peligro. Al minuto 5, Robert Morales tuvo dos oportunidades claras dentro del área, pero Nahuel Guzmán respondió de gran manera con dos atajadas consecutivas en dos tiempos para mantener el cero.

La presión auriazul rindió frutos al minuto 23, cuando Pumas abrió el marcador. Robert Morales definió dentro del área tras recibir una asistencia de Jorge Ruvalcaba, venciendo a Nahuel y poniendo el 0-1.

Marcó el único tanto del partido | IMAGO7

Tigres intentó reaccionar rápidamente. Al 27, Juan Brunetta probó con un disparo que se fue por encima del arco. Más tarde, al 37, el mismo Brunetta volvió a generar peligro con un disparo de zurda dentro del área, pero Keylor Navas atajó de forma segura. Antes del descanso, al 41, Rômulo Zwarg remató de cabeza dentro del área, aunque el balón pasó por un costado del arco. Así, el partido se fue al medio tiempo con ventaja para Pumas.

En la segunda mitad, Tigres salió decidido a empatar. Al 48, Ángel Correa estuvo cerca tras recibir el balón dentro del área, girar y disparar, pero su remate fue desviado y se fue por un costado. Al 57, Brunetta volvió a intentarlo con un disparo de larga distancia que fue bien controlado por Navas.

Navas fue figura del equipo | IMAGO7

Keylor Navas se convirtió en figura al minuto 64, cuando realizó una doble atajada consecutiva tras dos disparos dentro del área de Joaquim Pereira. Tigres mantuvo la presión y al 69 Diego Sánchez sacó un disparo desde fuera del área que pasó apenas pegado al palo derecho del arco visitante.

La más clara para Tigres llegó al 77, cuando Jesús Garza mandó un servicio al área y Ángel Correa quedó solo frente al arco, pero falló al no conectar correctamente el balón, dejando escapar el empate.

Al 95 Álvaro Angulo fue expulsado tras recibir doble tarjeta amarilla, luego de una falta sobre Diego Lainez.

Pumas supo resistir y se llevó una valiosa victoria como visitante en un duelo donde la figura fue Keylor Navas y la efectividad de Robert Morales marcó la diferencia, además de romper una sequía de 12 años sin ganar en el “Volcán”.