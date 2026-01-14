Les pega el horario: Afición de Cruz Azul abandona al equipo en su debut en Puebla

El debut de Cruz Azul como local en el Estadio Cuauhtémoc no tuvo el ambiente esperado. Más allá de la ilusión por estrenar sede, el horario de las 17:00 horas terminó por pegarle directamente a la asistencia y al color en las gradas durante el partido ante Atlas correspondiente a la Jornada 2.

El principal factor que influyó fue el horario. El duelo se programó a las 17:00 horas, una franja complicada para muchos aficionados, sobre todo considerando que se trató de un viernes laboral y que gran parte de la afición celeste tuvo que trasladarse desde la Ciudad de México hasta Puebla.

La combinación entre la distancia y el cambio de sede terminó afectando directamente la presencia de seguidores de Cruz Azul, que históricamente llenan las gradas cuando el equipo juega como local. En esta ocasión, el Cuauhtémoc presentó claros vacíos en distintos sectores del inmueble.

A pesar de ello, los grupos de animación no fallaron. Integrantes de La Sangre Azul se ubicaron en la zona sur del estadio, donde con bombos, trapos y cánticos trataron de ponerle color y aliento al equipo durante los 90 minutos.

Su apoyo fue constante, aunque quedó claro que el volumen y el impacto no fueron los mismos que cuando la afición celeste logra reunirse en mayor número, algo que suele suceder en horarios más accesibles.

Desde la directiva celeste se reconoce que la mudanza al Cuauhtémoc representa un reto logístico para los aficionados, y el horario de este primer partido como local terminó por agravar esa situación.

En el palco principal también se hizo presente el ingeniero Víctor Velázquez, presidente del Consejo de Administración de Cruz Azul, quien acudió para presenciar el primer partido de La Máquina en el Cuauhtémoc como su nueva casa.

El siguiente compromiso de La Máquina es el próximo sábado cuando se midan ante Puebla en el inmueble blanquiazul.