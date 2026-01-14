Palavecino y Paradela juegan por primera vez juntos como titulares en Cruz Azul

Los argentinos ex de Necaxa se reencuentran en la Máquina y son titulares

Iliany Aparicio
14 de Enero de 2026

Listo el 11 de Cruz Azul. Nicolás Larcamón decidió mandar desde el arranque a Agustín Palavecino y José Paradela en el duelo ante Atlas, en un partido clave para que La Máquina busque su primera victoria del torneo.

Y es que el encuentro ante Atlas no es uno más. Este compromiso marca el debut de Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc dentro del torneo, una sede provisional que el club espera convertir en fortaleza mientras dure su estancia en Puebla.

En la portería, Andrés Gudiño, quien tendrá la responsabilidad de comandar al equipo desde el fondo mientras Kevin Mier continúa con su rehabilitación. La línea defensiva estará conformada por Jorge Sánchez, Willer Ditta,Gonzalo Piovi además de Erik Lira y Carlos Rotondi, una zaga que combina experiencia, salida limpia y recorrido por las bandas.

En el mediocampo aparecen José Paradela, Jeremy Márquez, Agustín Palavecino y Charly Rodríguez, un sector del campo que apunta a ser el motor futbolístico del equipo, con jugadores capaces de generar juego, pisar el área y mantener la posesión.

En la delantera, Gabriel ‘Toro’ Fernández será el hombre encargado de buscar el gol y capitalizar las oportunidades que genere el cuadro celeste ante los Zorros.

Así, este es el once que manda Nicolás Larcamón para enfrentar al Atlas en la búsqueda de la primera victoria del campeonato y en una noche especial por el estreno de Cruz Azul como local en el Estadio Cuauhtémoc:

Andrés Gudiño; Jorge Sánchez, Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi, Carlos Rotondi; José Paradela, Jeremy Márquez, Agustín Palavecino, Charly Rodríguez y Gabriel ‘Toro’ Fernández.

El Ingeniero Víctor Velázquez se hizo presente desde muy temprano en el inmueble de Puebla. Además de Iván Alonso que estuvo pendiente de la cancha.

