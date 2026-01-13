¡Lo que te espera, Cruz Azul! Cancha del Estadio Cuauhtémoc sufre percances en el Puebla vs Mazatlán

El inicio de la Jornada 2 del Clausura 2026 llegó con una imagen bastante peculiar apenas en el primer partido de la triple cartelera del martes para abrir la primera fecha doble del campeonato previo al Mundial.

Puebla recibió a Mazatlán en el Estadio Cuauhtémoc para el primer partido de la segunda fecha, dejando como postal un percance en la cancha, mismo que toma mayor relevancia debido a que el estadio de los Camoteros ha sido elegido por Cruz Azul para jugar sus partidos como local a lo largo del certamen.

Puebla ganó en su casa | MexSport

Una cancha inestable

Fue durante la segunda parte del partido de la Jornada 2 cuando se pudo ver la desafortunada situación en el terreno de juego, pues Jair Díaz trató de robar el balón de los pies de Esteban Lozano; sin embargo, se llevó una total sorpresa cuando al llegar cerca de la banda, el pasto se levantó en un tramo bastante grande, causando la caída del defensor de los Cañoneros.

Las alarmas ya se habían encendido, pues de manera inmediata, Díaz se llevó la mano a la pierna en señal de que una lesión había sucedido, pero afortunadamente el jugador mexicano pudo continuar sin problema.

Chinguen a su madre, que pedo con el pasto del Puebla JAJAJAJA pic.twitter.com/xufTL1482u — Martinalgui (@MartinoliCuri) January 14, 2026

Esto no exentó al árbitro central Joaquín Vizcarra de recibir reclamos, aunque en realidad él no pudo haber hecho nada, pues pese a haber sido detenido en la jugada tratando de defender ante el jugador de Puebla, Jair Díaz cayó por un problema estrictamente del campo, mismo que ya ha sido explicado a través de redes sociales.

¿Qué pasa con el pasto del Cuauhtémoc?

Han comenzado a circular algunas imágenes y videos en redes sociales explicando un poco más a detalle lo que sucedió en el campo del inmueble poblano. Durante el parón invernal, los encargados del Estadio Cuauhtémoc decidieron cambiar el pasto con la intención de mejorar en ese rubro, pero en términos generales la nueva cancha "aún no agarra".

Informe del estadio | Captura de X

Los jardineros del recinto trataron de arreglar dicha situación tanto al medio tiempo como después del compromiso, pues en menos de 24 horas, Cruz Azul hará su debut como local ante Atlas, por lo que ver el campo en estas condiciones ha llenado de dudas a la afición cementera.

En uno de los videos, se puede observar como uno de los jardineros trata de arreglar únicamente el lugar del campo en el que sucedió el percance, por lo que se podría entender que es el único espacio que no está al 100% de todo el pasto que fue cambiado recientemente.