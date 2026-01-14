Cruz Azul vs Atlas EN VIVO Liga MX Jornada 2 Clausura 2026

La Máquina hace su presentación como local en el Estadio Cuauhtémoc

Cruz Azul vs Atlas EN VIVO Liga MX Jornada 2 Clausura 2026
Cruz Azul vs Atlas EN VIVO Liga MX Jornada 2 Clausura 2026 | RÉCORD
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre
14 de Enero de 2026

Apenas comenzó el Clausura 2026 y ya se prepara para la segunda jornada. Uno de los equipos que se llevará los reflectores será, sin duda alguna, Cruz Azul vs Atlas

La Máquina tuvo una semana movida previo al inicio del torneo, con las salidas de Ignacio Rivero y Lorenzo Faravelli, así como el anuncio de que no jugaría este semestre en el Estadio Olímpico Universitario, sino en el Estadio Cuauhtémoc. 

Desde que se mudó a CU, Cruz Azul jugó dos partidos en Puebla, ambos cuando fue local contra Pumas. Sin embargo, ahora lo hará todo el semestre, situación que -sumada a la salida de su capitán- tiene molesta a la afición. Si a ello se añade la derrota 2-1 contra León en la Jornada 1, el equipo de Nicolás Larcamón llega con urgencia de triunfos. 

El desafío no será sencillo, pues enfrente tendrá a un Atlas que comenzó el torneo ilusionado. Luego de reemplazar a Gonzalo Pineda el semestre pasado, Diego Cocca ahora sí tuvo tiempo de planear y trabajar la pretemporada con los Zorros, que vencieron 0-1 a Puebla en la primera fecha y ahora buscan un segundo triunfo. 

TE PUEDE INTERESAR

Miguel Borja se aleja de Cruz Azul

Cruz Azul | 13/01/2026

Miguel Borja se aleja de Cruz Azul; el fichaje se tambalea por temas económicos
Luca Orellano se ilusiona con plantilla de Rayados

Monterrey | 13/01/2026

Luca Orellano se ilusiona con plantilla de Rayados durante su presentación
Gonzo cree que son excesivas las críticas para Efra

Pumas | 13/01/2026

Gonzalo Pineda defiende a Efraín Juárez de las críticas: "Si fuera argentino, defenderían su personalidad"
Te recomendamos
Liguilla del Clausura 2026 podría permitir refuerzos extra; directivos esperan resolución
Liga MX
Atlas FC
Cruz Azul
Futbol

LO ÚLTIMO