Cruz Azul vs Atlas EN VIVO Liga MX Jornada 2 Clausura 2026

Apenas comenzó el Clausura 2026 y ya se prepara para la segunda jornada. Uno de los equipos que se llevará los reflectores será, sin duda alguna, Cruz Azul vs Atlas.

La Máquina tuvo una semana movida previo al inicio del torneo, con las salidas de Ignacio Rivero y Lorenzo Faravelli, así como el anuncio de que no jugaría este semestre en el Estadio Olímpico Universitario, sino en el Estadio Cuauhtémoc.

Desde que se mudó a CU, Cruz Azul jugó dos partidos en Puebla, ambos cuando fue local contra Pumas. Sin embargo, ahora lo hará todo el semestre, situación que -sumada a la salida de su capitán- tiene molesta a la afición. Si a ello se añade la derrota 2-1 contra León en la Jornada 1, el equipo de Nicolás Larcamón llega con urgencia de triunfos.

El desafío no será sencillo, pues enfrente tendrá a un Atlas que comenzó el torneo ilusionado. Luego de reemplazar a Gonzalo Pineda el semestre pasado, Diego Cocca ahora sí tuvo tiempo de planear y trabajar la pretemporada con los Zorros, que vencieron 0-1 a Puebla en la primera fecha y ahora buscan un segundo triunfo.