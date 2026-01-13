¡No se irá! Directiva de Pumas respalda con firmeza a Efraín Juárez

Efraín Juárez sigue blanco de diversas críticas debido a los resultados como entrenador de Pumas y en especial por el debut ‘gris’ que tuvo en Ciudad Universitaria, en la primera fecha del Clausura 2026, ante los Gallos Blancos del Querétaro.

Pumas l IMAGO7

Tras los cuestionamientos de los detractores, Antonio Sancho, el Vicepresidente Deportivo de los universitarios, ha dado el respaldo a su entrenador, en una reciente entrevista con FOX, destacando la trayectoria del jugador formado en CU.

“No hay plazo todos estamos en el mismo proyecto. Efraín (Juárez) como lo dije es nuestro técnico, él es salido de cantera tuvo muy buenos resultados fuera, se preparó fuera, fue campeón en Colombia que tampoco es fácil, hay que darle ese voto de confianza”, resaltó el directivo.

Efraín Juárez l IMAGO7

¿Hubo jalón de orejas?

Antonio Sancho también confirmó que ha tenido pláticas para disminuir la indisciplina que el equipo tuvo el torneo pasado además del temperamento de su entrenador que fue en gran parte de lo más cuestionado durante el Apertura 2025.

“Sí, ya tuvimos algunas platicas, es su esencia, es su personalidad, queremos cambiar esa parte, también el equipo fue muy indisciplinado el torneo pasado, eso costó muchos partidos. Eso ya lo platicamos por lo menos en ese sentido en esta primer jornada lo vi bien en la banca”, catapultó.

DT de Pumas l IMAGO7

¿Qué dijo Efraín Juárez tras primer partido del CL2026?

Luego de empatar ante Querétaro en la Jornada 1 del Clausura 2026, Efraín Juárez, director técnico de Pumas, mencionó que a la interna están muy frustrados con el resultado. De igual manera, habló sobre los abucheos de la afición en el Estadio Olímpico Universitario y dijo que comparten sus sentimientos.

“Estamos con frustración. El equipo hace un partido bueno, el segundo tiempo el equipo va de menos a más, generamos opciones. Nos falta entender los momentos y nos cuesta el gol, tema de concentración individual, pero es así. Más allá del resultado, es la Jornada 1, en casa tenemos que hacernos fuertes, el objetivo principal es ese”, dijo el entrenador.

“No hay mucha paciencia y es normal. Al igual que ellos, tenemos mucha frustración. También el plantel está así porque hoy se hace un gran partido, pero por diferentes detalles nos vamos con un punto y no con tres”, remató en conferencia de prensa.