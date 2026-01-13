Puebla vence a Mazatlán y consigue su primer triunfo en el Clausura 2026

Con un gol de vestidor, Puebla venció a Mazatlán para poder conseguir sus primeros puntos del Clausura 2026. El conjunto poblano marcó dos veces en los primeros 15 minutos de partido para tomar una ventaja suficiente para poder ganar en el Estadio Cuauhtémoc.

La Franja inició el torneo con el pie izquierdo al caer por la mínima ante Atlas en la primera jornada. Ante esto, el equipo llegaba al partido de Jornada Doble con la misión de poder conseguir sus primeros puntos en la campaña y, aunque sufrió, lograron llevarse la victoria.

Vencieron a Mazatlán | IMAGO7

Goles de vestidor

La Franja inició el partido de este martes de la mejor manera posible. El equipo logró adelantarse tras sólo dos minutos de haber iniciado el partido. Esteban Lozano, el canterano de América, aprovechó un mal despeje de la defensa cañonera para, de volea disparar fuera del área y vencer a Ricardo Rodriguez y así poner el 1-0.

Diez minutos más tarde, la Franja duplicó su ventaja. Esta vez fue Édgar Guerra quien mandó el balón al fondo de las redes. El volante apareció dentro del área para rematar una gran jugada colectiva que culminó con un centro de Carlos Baltazar y un gran remate de cabeza de Guerra.

Marcaron en el arranque del partido | IMAGO7

Recortaron distancias

El partido se mantuvo con la diferencia de dos goles gran parte del partido. Los Cañoneros recortaron distancias al minuto 62 con una anotación de Fábio Gomes, sin embargo, la anotación fue anulada por una posición en fuera de juego.

Mazatlán continuó buscando recortar distancias y restando 20 minutos en el partido, el central Facundo Almada marcó el único gol para el conjunto visitante. El defensor cañonero apareció en una jugada a balón parado para rematar de cabeza y poner el 2-1.

A pesar de tener más de 20 minutos por delante, Mazatlán no pudo evitar la derrota en la Jornada 2 sumando su segundo descalabro al hilo. El equipo ahora regresará al Encanto donde buscará su primera victoria de la temporada recibiendo a los Rayados de Monterrey.