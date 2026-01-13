Luca Orellano se ilusiona con plantilla de Rayados durante su presentación

Los Rayados de Monterrey han presentado de manera oficial a sus dos refuerzos para el Clausura 2026, quienes serían los únicos para este torneo; Luca Orellano y Carlos Aceves, el primero de ellos como el fichaje estelar para los regiomontanos.

Durante la presentación el atacante argentino resaltó la calidad de la plantilla, del cuadro dirigido por Torrent, resaltando especialmente a Sergio Canales y dejando sus halagos durante la conferencia de prensa en la Sultana del Norte.

“Sí, Sergio es un gran jugador, todos lo conocen. En Cincinnati me tocó compartir con jugadores de estilo similar como Lucho Acosta o Evander, y me complementé muy bien con ellos. Siento que con Sergio va a pasar lo mismo”, mencionó el futbolista.

Asimismo, mencionó aseguró que buscará ser parte importante para ayudar a una plantilla llena de talento: “Creo que mis compañeros también son capaces de hacerlo porque son grandes jugadores. Me considero alguien que puede ayudar desde el mano a mano y rompiendo líneas. Cuando llegue el momento, intentaré demostrarlo y ayudar al equipo”.

¿Habrá más refuerzos?

Durante la conferencia de prensa de las Rayadas Femenil, de hace algunos días, José Antonio ‘Tato’ Noriega habló ante el cuestionamiento sobre el rumor de una posible llegada del Chucky Lozano; sin embargo, el presidente deportivo acabó con todos los rumores.

“En general el mercado para nosotros está cerrado, en cuanto a las peticiones y las necesidades que conjuntamente con el cuerpo técnico varonil vimos y queríamos, pero siempre hay oportunidades de mercado, no la que tú mencionas, pero si llegara aparecer algo más nunca hay que cerrar las puertas a nada”, catapultó.

¿Cuáles son los números de Luca Orellano?

Rayados y Orellano acordaron un contrato por cuatro años, lo que refleja la confianza del club en su proyección y aportación a mediano plazo. Tiene 25 años y se desempeña principalmente como extremo, posición en la que destaca por su velocidad y capacidad ofensiva.

Con su más reciente equipo el Cincinnati de la MLS, el atacante disputó un total de 77 partidos oficiales, en los que logró marcar 15 goles, números que respaldan su rendimiento. Además que destaca por su explosividad en el ataque.