Miguel Borja se aleja de Cruz Azul; el fichaje se tambalea por temas económicos

Miguel Borja regresó a Colombia, mientras Cruz Azul resuelve la situación administrativa que le ha impedido ser registrado oficialmente ante la Liga MX.

El atacante sudamericano lleva cerca de 15 días trabajando en la Ciudad de México, pero su alta no ha podido concretarse por un tema de cupos de No Formado en México (NFM).

Miguel Borja se aleja de Cruz Azul | AP

Borja aprovechó para viajar a Colombia y dejar a su familia, con la expectativa de volver a la Ciudad de México en cuanto Cruz Azul tenga luz verde para su inscripción.

Personas cercanas a la negociación permanecen en la capital del país trabajando directamente con el club para acelerar los trámites y permitir que el delantero pueda ser dado de alta ante la Liga MX lo antes posible.

En Cruz Azul hay confianza en que el caso tendrá una pronta solución, ya que Borja forma parte del plan deportivo y se espera que sea una pieza importante en el ataque del equipo.

En la directiva de La Máquina no temen que el tema del Colibrí se caiga. Ya que solo faltan detalles y hay confianza en que termine firmando la siguiente semana.

Mientras el regreso de Camilo Candido a Cruz Azul también deben de encontrarle un equipo al jugador charrúa de igual manera con Mateusz Bogusz.

Miguel Borja espera en Colombia mientras el club lucha contra el reloj y los cupos de extranjero para poder finalmente verlo debutar de azul.