¿Cruz Azul jugará como local en el Estadio Banorte en este semestre?

El Estadio Banorte se encuentra en la parte determinante para estar listo de cara a la Copa del Mundo 2026; situación que ha provocado la posibilidad de que Cruz Azul vuelva a tener juegos como locales el final de la Fase Regular y Liguilla.

De acuerdo con Carlos Ponce de León, los azulcremas han solicitado oficialmente a la Liga MX jugar en el Coloso de Santa Úrsula, misma que ha sido aprobada por la Liga aunque todavía no hay una fecha oficial para su regreso, se maneja sea a partir del 11 de abril.

Cabe mencionar, que Cruz Azul podría solicitarlo debido a que tiene contrato con el recinto para jugar sus partidos como local hasta verano de 2031, la opción sería en las mismas condiciones que el América hasta la Fase Final, por ahora jugarán como locales en Puebla.

Uno de los detalles que la Liga MX tendrá en cuenta es que los estadios, que estarán albergando la Copa del Mundo 2026, deberán estar a disposición 30 días antes del inició de la competición, 11 de junio, en donde la Selección Mexicana estará rompiendo el telón.

¿Cuándo estará listo el Estadio Banorte?

El Estadio Azteca inició el proceso de remodelación desde mayo de 2024. Se espera que las obras estén terminadas días previos al 28 de marzo de 2026 pues será la fecha en la que México enfrentará a Portugal en el partido que marcará la reapertura oficial del inmueble.

Tras el partido de la Selección Mexicana, América tendrá el permiso de terminar el Clausura 2026 jugando en el estadio remodelado. De acuerdo con información de Claro Sports el conjunto azulcrema volverá a jugar en el Coloso de Santa Úrsula el 11 de abril de 2026, como parte de la jornada 14 del Clausura 2026.

¿Cuál sería el primer partido del América?

Con esto, el primer partido de las Águilas de vuelta en su casa será el Clásico Joven ante Cruz Azul. Cabe destacar que, el último partido que se disputó en este inmueble también fue un juego entre estos dos equipos pues, se midieron en la Final del Clausura 2024.

Además del encuentro ante la Máquina, América tendrá otros dos partidos garantizados como local en el Estadio Azteca durante el cierre de la fase regular del torneo. Tras medirse a Cruz Azul, las Águilas se podrán enfrentar a Toluca en la Jornada 15 y a Atlas en la Jornada 17. Además, en caso de clasificar a la Liguilla también podría enfrentar partidos en el Coloso de Santa Úrsula.