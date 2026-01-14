América vs Atlético San Luis EN VIVO Liga MX Clausura 2026 Jornada 2

El América y el Atlético de San Luis se enfrentan este miércoles 14 de enero en el Estadio Ciudad de los Deportes, como parte de la actividad de la Jornada 2 de la Liga MX. Este encuentro representa el primer partido como local para el conjunto azulcrema en el presente torneo y marca el inicio de la primera fecha doble del certamen.

La escuadra dirigida por André Jardine llega a este compromiso tras registrar un empate 0-0 frente a los Xolos de Tijuana en su debut. Con este resultado, el equipo de Coapa suma una unidad en la tabla general. Para este encuentro, el cuerpo técnico recupera al estratega en el banquillo, quien cumplió con un partido de suspensión durante la primera fecha.

Por su parte, el Atlético de San Luis viaja a la Ciudad de México tras una derrota en la primera jornada. El equipo potosino cayó en su propio estadio con un marcador de 1-2 ante los Tigres de la UANL. El conjunto visitante busca obtener sus primeros puntos del torneo para evitar el rezago en la clasificación en esta etapa temprana de la competencia.