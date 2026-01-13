¡Despertaron! Rayados vence a Necaxa en la segunda jornada del Clausura 2026

Victoria regia. Con goles de Germán Berterame e Íker Fimbres, Rayados venció 0-2 a Necaxa, para así conseguir su primer triunfo del Clausura 2026. Tras un primer tiempo redondo, el conjunto regiomontano mantuvo la ventaja en la segunda parte, a pesar de la insistencia de los Rayos por acercarse en el marcador.

Victoria importante para Rayados | MexSport

Rayados despertó a tiempo

Muy temprano en el juego, Monterrey tomó el control del partido y logró adelantarse en el marcador. Al minuto 14, luego de una serie de pases, el balón le cayó a Oliver Torres en la banda derecha. Tras recibir la esférica, el español mandó un centro raso hacia el área chica, el cual encontró Germán Berterame, quien definió de manera correcta para así poner el 0-1 en la pizarra.

Tras el tanto de la ventaja, Necaxa intentó generar algunas ocasiones de peligro y aunque sí tuvo aproximaciones, no fueron suficientes para hacer daño en el arco rival. Y cuando parecía emparejar de cierta forma el encuentro, otra gran jugada colectiva del equipo visitante terminó por costarles el segundo tanto del partido.

Berterame sigue en buena forma | MexSport

Al 30’, tras una serie de pases en su propia cancha, fue Oliver Torres el que con un trazo largo saltó las líneas del equipo rival y dejó con el balón libre a Roberto de la Rosa. Tras recibir, el mexicano mandó un pase preciso para Íker Fimbres, quien remató de manera correcta a segundo poste, tiro inalcanzable para Ezequiel Unsain por lo que el juego se ponía 0-2.

Con dos basta

Para la segunda parte, los Rayos intentaron acercarse en la pizarra. Además de tener mayor posesión de balón, también tuvieron más remates, pues intentaron dañar el arco rival en 13 ocasiones. Sin embargo, apenas dos de esos intentos fueron a portería, los cuales detuvo de manera correcta Luis Cárdenas, para así mantener el 0-2 con el que acabó el juego.

Fimbres aportó con un gol | MexSport

Rayados de Monterrey volvió a ganar como visitante tras una racha negativa que incluyó cinco derrotas y un empate fuera de casa. De igual manera, su triunfo también puso fin a una serie positiva del Necaxa, que acumuló cinco partidos consecutivos sin derrota antes de recibir a los regiomontanos.

De igual manera, Monterrey amplió su dominio sobre Necaxa al llegar a nueve victorias consecutivas en duelos directos, lapso en el que marcó 23 goles. Además, Rayados solo registró una derrota en sus últimos 15 partidos frente a los Rayos.