¡Bombazo! Antoine Griezmann en negociaciones con equipo mexicano, según reportes

Por un nuevo fichaje estrella. La Liga MX quiere volver a romper el mercado internacional y ahora Antoine Griezmann está en la mira de un equipo mexicano. Con esto, el delantero francés, podría dejar la Liga Española por primera vez desde 2005.

En los últimos torneos, el futbol mexicano se ha convertido en un destino importante para varios futbolistas en las últimas etapas de sus carreras. Tan sólo en el 2025, jugadores como Sergio Ramos, Keylor Navas, James Rodríguez, Aaron Ramsey y más recientemente Ángel Correa llegaron a la Liga MX y ahora Griezmann podría unirse.

Podría ser el nuevo refuerzo bomba | MEXSPORT

Quieren el fichaje bomba

De acuerdo con el medio español, El Chiringuito, un equipo mexicano tendría la vista puesta en el campeón del mundo con Francia en el 2018 como un posible refuerzo de cara al resto del Clausura 2026. Ante esto el delantero de Atlético de Madrid podría llegar al futbol mexicano.

Según el medio español, Rayados de Monterrey ha vuelto a poner el ojo en el francés. En el pasado mercado de verano, el equipo regiomontano mostró un serio interés en poder contratar al delantero de 34 años, sin embargo, en aquel entonces Griezmann elogió mantenerse con los colchoneros.

Ya habían buscado al francés | MEXSPORT

Le interesa la oferta

De acuerdo con Álex Silvestre, colaborador del Chiringuito, Griezmann ha mantenido la idea de terminar su carrera en el futbol estadounidense tal y como lo hicieron Lionel Messi, Sergio Busquets, Jordi Alba, David Villa, Thierry Henry, Kaká entre otros. Sin embargo, la oferta de Rayados lo haría cambiar de opinión.

"Quieren que sea su estrella, ya lo quisieron la temporada pasada pero Griezmann ha elegido quedarse en el atlético de Madrid y aunque siempre ha querido que su futuro esté en Estados Unidos, esta oferta, económicamente y lo que le ofrecen a la familia, le interesa bastante", reveló el colaborador del medio español.

Le interesaría la oferta | MEXSPORT

Hay que destacar que, el francés sigue siendo una de las piezas claves del equipo de Diego Simeone. La temporada pasada sumó 15 colaboraciones de gol en 38 partidos y ahora, a media temporada ya suma seis anotaciones en liga, así como otros tres tantos en Copa del Rey, y dos colaboraciones más en Champions.

Rayados buscaría que Griezmann ocupara el lugar de figura que dejó libre Sergio Ramos y colabore junto con jugadores como Sergio Canales, Oliver Torres, y el recién llegado Luca Orellano en la ofensiva del equipo.