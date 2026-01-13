Liguilla del Clausura 2026 podría permitir refuerzos extra; directivos esperan resolución

El Clausura 2026 ya desde el inicio es un torneo bastante atípico con respecto a algunos otros en la historia de la Liga MX; la principal razón es la premura que se tiene por terminar debido a que la Copa del Mundo está a la vuelta de la esquina, algo que afectará también en el futuro a varios clubes.

Ciertos equipos del campeonato mexicano estarán dentro de los ocho clasificados a la Liguilla; sin embargo, la convocatoria de la Selección Mexicana podría cambiar las cosas para los clubes que compitan por el título.

El nuevo torneo podría ser histórico | MexSport

¿Nuevo mercado de fichajes?

Los directivos de la Liga MX analizan de manera bastante seria la idea de tener un mercado de fichajes adicional de cara a la Liguilla del Clausura 2026; todo esto se da gracias a que la Selección Mexicana de Javier Aguirre tiene en lista a los futbolistas que convocará pase lo que pase para el Mundial, dejando en problemas a la mayoría de los clasificados.

Quienes se logren clasificar a 'Fiesta Grande', aspirarán a tener futbolistas nuevos a pesar de que el torneo regular ya haya terminado, pues la FMF ya comenzó la búsqueda de confirmación oficial para que se abra un nuevo mercado de pases solamente para los ocho equipos que se lleguen a los Cuartos de Final, pero no está confirmado nada aún.

Aguirre está cada vez más cerca de su convocatoria final | MexSport

Con información de Luis Castillo para el programa Infiltrados de RÉCORD (de lunes a viernes 1 PM en record.com.mx y RÉCORD + en YouTube), lo único que falta para que esto se haga oficial es la confirmación oficial, la cual se puede dar a más tardar en el mes de marzo, cuando el torneo tenga varias jornadas de avance.

¿Cuál sería la dinámica de fichajes?

Para los ocho equipos que clasifiquen a la Liguilla del Clausura 2026 podría haber un nuevo periodo de fichajes para afrontar los Cuartos de Final, siempre y cuando tengan seleccionados nacionales mexicanos para la Copa del Mundo.

Un ejemplo muy claro es Chivas, pues en caso de que su portero Raúl Rangel vaya a la convocatoria del 'Vasco' Aguirre, los rojiblancos tendrían la opción de fichar a un portero nuevo para la Liguilla, pero solo podría escoger de los diez equipos que queden eliminados en este caso hipotético, además de que para cualquier equipo la regla sigue siendo la misma, solamente jugadores mexicanos podrán entrar en estas transferencias extra.

Jugadores con dos equipos en el año no entran en el posible nuevo mercado | MexSport

En un caso como el de Ángel Sepúlveda, quien ya jugó con dos equipos en equipos en el año futbolístico (Cruz Azul y Chivas), no se podrá transferir al jugador a un tercer equipo dado los parámetros que pone FIFA al inicio de cada temporada; fuera de ello, las reglas ya han sido mencionadas y solamente se espera la resolución final.