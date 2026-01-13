América anuncia baja definitiva de jugador extranjero para el Clausura 2026

El Club América confirmó este martes, a través de sus canales oficiales, la salida del extremo neerlandés Javairo Dilrosun. El futbolista concluye su etapa en la institución tras no ser integrado en los planes deportivos para el presente torneo Clausura 2026.

Comunicado del América | X: @ClubAmérica

Dilrosun mantenía un contrato vigente con el equipo hasta diciembre de 2026; sin embargo, la directiva y el jugador habrían optaron por la rescisión del vínculo por mutuo acuerdo. Esta decisión ocurre después de que el atacante no fuera registrado para el torneo actual y permaneciera entrenando de forma separada del primer equipo en las últimas semanas.

Números de Javairo con América

El futbolista llegó al fútbol mexicano en febrero de 2024 procedente del Feyenoord. Durante su estancia en Coapa, formó parte de los planteles que obtuvieron los siguientes títulos:

Liga MX (Clausura 2024 y Apertura 2024)

Campeón de Campeones 2024

Campeones Cup 2024

Dilrosun es baja del América | IMAGO7

Pese a la alta expectativa que había sobre el atacante neerlandés, la productividad de Javairo con la camiseta de las Águilas no fue la deseada y se va con una pobre cifra de goles y asistencias.

Partidos oficiales: 52

Goles: 3

Asistencias: 8

Javairo se va de América tras dos años | IMAGO7

Antecedentes recientes y futuro

En el último año, la actividad del neerlandés disminuyó. Durante el segundo semestre de 2025, fue cedido al LAFC de la MLS para disputar el Mundial de Clubes. Pese a sumar minutos en la justa internacional y en la liga estadounidense, el club de Los Ángeles no ejerció la opción de compra estipulada en el contrato de préstamo.

Tras su regreso a México, Dilrosun no sumó minutos oficiales en el Apertura 2025. Hasta el momento, el destino del jugador es incierto y se desconoce cual será el siguiente paso en su carrera.