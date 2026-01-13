Club América anuncia sorpresiva participación en torneo de talla internacional

El Club América ha formalizado su ingreso a Arena Two, posicionándose como el equipo principal de América Latina en esta plataforma de entretenimiento deportivo de nueva generación. El anuncio confirma la participación de la institución mexicana en el certamen inaugural de fútbol programado para 2026, donde compartirá escenario con equipos dirigidos por figuras internacionales de la talla de Patrice Evra y Khabib Nurmagomedov.

América se une a Arena Two | IMAGO7

Esta alianza estratégica busca integrar la trayectoria y el alcance global del conjunto azulcrema en un ecosistema que prioriza la interacción directa de los aficionados con la competencia en vivo. La plataforma ha seleccionado a México como un mercado clave para su expansión, utilizando un formato competitivo que fusiona el deporte de alto rendimiento con experiencias digitales diseñadas para audiencias modernas.

Héctor González Iñárritu, Presidente de Operaciones del Club América, señaló que formar parte de este certamen mundial como el único representante de la región permite a la organización fortalecer su presencia internacional. El directivo subrayó que este proyecto innovador se alinea con la visión del club de explorar formatos que otorguen un rol más participativo a sus seguidores y amplíen la exposición de la marca fuera de las estructuras tradicionales.

Por su parte, el fundador y CEO de Arena Two, Omar Rahim, destacó que la inclusión del Club América responde a la relevancia cultural y al impacto que tiene el equipo dentro de la industria del fútbol. La organización de la plataforma considera que la base de aficionados y la ambición del club mexicano son elementos fundamentales para ejecutar su modelo de competencia interactiva en el mercado latinoamericano.

América hizo el anuncio oficial | IMAGO7

El torneo inaugural de Arena Two se presenta bajo una modalidad de fútbol 6 contra 6 que se llevará a cabo en ocho ciudades distintas con la participación de ocho equipos. La competencia contempla una bolsa de premios que alcanza los 8 millones de dólares y se apoya en una estructura basada en ciudades icónicas para generar comunidades de seguidores comprometidos.

En el transcurso de las próximas semanas, la plataforma y el club tienen previsto difundir información adicional sobre la conformación de los planteles, los calendarios de las competencias y el lanzamiento de contenidos digitales. Con esta integración, el Club América inicia su transición hacia un modelo de participación que redefine la relación entre el espectador y el desarrollo de los encuentros deportivos en tiempo real.