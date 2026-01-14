Caen falsos trabajadores de Morena por estafar a beneficiarios del Bienestar en CDMX

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) detuvieron a Jocelyn López y Rogelio López, dos personas que se hacían pasar por supuestos morenistas y ejecutaban un método fraudulento para robar información y dinero a beneficiarios de programas de Bienestar.
¿Cómo operaban los estafadores?
El periodista Carlos Jiménez informó que los implicados se colocaban afueras de sucursales bancarias con chalecos color guinda y credenciales falsas con logotipos que simulaban pertenecer a Morena o a programas sociales.
Con el argumento de que llevaban a cabo un “censo Salud y Bienestar”, abordaban a personas que iban a cobrar o recibir apoyos, solicitándoles datos personales y bancarios bajo la falsa promesa de validar o actualizar información.
Una vez obtenidos estos datos sensibles, presuntamente vaciaban o intentaban vaciar las cuentas de sus víctimas.
Detención y proceso legal
La SSC-CDMX logró identificar y detener a Jocelyn y Rogelio tras detectar este modus operandi, asegurando chalecos, credenciales apócrifas y otros elementos falsos usados para engañar a la gente. Ambos fueron trasladados ante el Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica conforme al delito de fraude y suplantación de identidad.
Cómo identificar a personal real de Bienestar
Las autoridades recuerdan que los servidores de la nación que trabajan con programas de Bienestar utilizan uniformes oficiales que incluyen:
Chaleco beige con el logo del Gobierno de México.
Camisa blanca con el logo de Bienestar.
Gafete con fotografía, nombre completo y entidad a la que pertenecen.
Asimismo, nunca solicitan datos bancarios ni dinero en la vía pública; cualquier trámite o actualización se realiza en módulos oficiales o a través del Banco del Bienestar y canales autorizados.
“CENSO SALUD y BIENESTAR”
LA FALSA CREDENCIAL de @PartidoMorenaMx
Es parte del disfraz q usaba esta mujer para engañar a usuarios del @bbienestarmx, pedirles datos bancarios y personales… y luego robarles.
Agentes de @SSC_CDMX los detuvieron con chalecos, documentos… pic.twitter.com/14ruV8rFnC
— Carlos Jiménez (@c4jimenez) January 14, 2026