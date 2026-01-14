Caen falsos trabajadores de Morena por estafar a beneficiarios del Bienestar en CDMX

Autoridades capitalinas capturaron a dos personas que engañaban a beneficiarios de programas sociales haciéndose pasar por personal de Morena para obtener datos personales y bancarios

Dos personas fueron capturadas por la policía capitalina tras fingir ser personal de programas sociales. | @c4jimenez
Laura Reyes Medrano
14 de Enero de 2026

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) detuvieron a Jocelyn López y Rogelio López, dos personas que se hacían pasar por supuestos morenistas y ejecutaban un método fraudulento para robar información y dinero a beneficiarios de programas de Bienestar. 

¿Cómo operaban los estafadores?

El periodista Carlos Jiménez informó que los implicados se colocaban afueras de sucursales bancarias con chalecos color guinda y credenciales falsas con logotipos que simulaban pertenecer a Morena o a programas sociales.

Con el argumento de que llevaban a cabo un “censo Salud y Bienestar”, abordaban a personas que iban a cobrar o recibir apoyos, solicitándoles datos personales y bancarios bajo la falsa promesa de validar o actualizar información. 

Una vez obtenidos estos datos sensibles, presuntamente vaciaban o intentaban vaciar las cuentas de sus víctimas. 

Detención y proceso legal

La SSC-CDMX logró identificar y detener a Jocelyn y Rogelio tras detectar este modus operandi, asegurando chalecos, credenciales apócrifas y otros elementos falsos usados para engañar a la gente. Ambos fueron trasladados ante el Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica conforme al delito de fraude y suplantación de identidad.

Cómo identificar a personal real de Bienestar

Las autoridades recuerdan que los servidores de la nación que trabajan con programas de Bienestar utilizan uniformes oficiales que incluyen:

  • Chaleco beige con el logo del Gobierno de México.

  • Camisa blanca con el logo de Bienestar.

  • Gafete con fotografía, nombre completo y entidad a la que pertenecen.

Asimismo, nunca solicitan datos bancarios ni dinero en la vía pública; cualquier trámite o actualización se realiza en módulos oficiales o a través del Banco del Bienestar y canales autorizados.

