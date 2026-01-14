Dani Flow ruega tocar en la Feria de Irapuato... ¡y hasta promete no decir groserías!

Pocas veces un artista ruega por subirse a un escenario, y menos si es en su tierra natal. Pero Dani Flow lo hizo. El rapero más controversial de Guanajuato se fue con todo en redes para pedirle directamente a la alcaldesa Lorena Alfaro García que lo deje cantar en la Feria de las Fresas 2026, y hasta ofreció hacerlo gratis y sin groserías.

“Llevo años sin vender fechas cuando es la Feria de Irapuato y, al mismo tiempo, rogando por una oportunidad. Porque, aunque la mayoría en mi ciudad sean malinchistas, yo siempre estaré orgulloso de decir: FROM IRAPUATO, MAMI”, escribió el reggaetonero, con todo el flow pero también con el corazón en la mano.

Dani Flow pide a la alcaldesa de Irapuato tocar de a gratis / FB: @daniflowmx

Promete show “familiar”... sin la 'rola de las nalgadas'

Consciente de que su imagen ha sido catalogada como polémica (¿cómo olvidar “Las que no tienen papá”?), Dani Flow aseguró que sí puede hacer un show apto para todo público. Nada de letras subidas de tono, dice, y sí muchas versiones light para el Teatro del Pueblo.

“Lorena Alfaro, dame la oportunidad. Voy gratis y quitamos las canciones que pudieran ser el motivo por el cual no me toman en cuenta. Tengo música para toda la familia, como los remixes de La Matraca o Mesa Que Más Aplauda y más”, añadió.

El cantante promete hasta cambiar las letras de sus canciones / FB: @daniflowmx

La petición se viralizó de inmediato y dividió opiniones: unos lo apoyan como talento local que merece su lugar en casa; otros dicen que su estilo no encaja en un evento familiar.

¿Dani Flow en la feria? Hay debate

La discusión no tardó: ¿debe la Feria de las Fresas abrir espacio a artistas con letras polémicas? ¿Importa más el estilo o el arraigo con la ciudad? Mientras los fans aplauden el gesto de humildad, otros lo ven como desesperación.

El reguetonero nunca ha tocado en Feria de las Fresas / FB: @daniflowmx

Por ahora, ni la presidenta municipal ni el comité organizador han dado respuesta. Si se concreta, sería la primera vez que Dani Flow forme parte del cartel oficial de su ciudad natal. Si no… pues igual seguirá gritando “From Irapuato, mami”, pero desde otro escenario.

Su petición generó reacciones a favor y en contra / FB: @daniflowmx