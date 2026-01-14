¿TV Azteca extorsionó al Gobierno de Puebla? Esto sabemos

El gobierno del estado de Puebla acusó a TV Azteca de fabricar información falsa luego de negarse a firmar convenios que, de acuerdo con autoridades estatales, implicaban un monto de dos mil 350 millones de pesos. La confrontación se dio después de que la administración rechazara lo que calificó como un megaproyecto de contratos.

Autoridades estatales aseguraron que la propuesta de TV Azteca implicaba un monto de 2 mil 350 millones de pesos./ Pixabay

Durante una rueda de prensa, el coordinador del gabinete estatal, José Luis García Parra, explicó que en 2025 la empresa se acercó al gobierno de Puebla con una propuesta que contemplaba distintos servicios y esquemas de colaboración.

¿Qué incluían los convenios que propuso TV Azteca al gobierno de Puebla?

De acuerdo con García Parra, la propuesta presentada por la televisora incluía contratos relacionados con seguros, difusión de información institucional e incluso la provisión de servicios de internet, todo ello como parte de un proyecto integral planteado a la administración estatal.

El coordinador del gabinete estatal, José Luis García Parra, explicó los motivos del rechazo durante una rueda de prensa./ Captura de pantalla

El funcionario detalló que el costo total de ese conjunto de convenios ascendía a dos mil 350 millones de pesos, cifra que fue considerada inviable por el gobierno estatal y que motivó el rechazo de la propuesta.

Postura del gobierno estatal ante el rechazo del megaproyecto

Tras la negativa, el gobierno de Puebla aseguró que comenzó a difundirse información que calificó como incorrecta o tergiversada, por lo que acusó a TV Azteca de fabricar mentiras como reacción a la decisión de no firmar los convenios.

Las autoridades estatales subrayaron que la administración mantiene una política de austeridad y uso responsable de los recursos públicos, y que no se destinarán presupuestos de ese tamaño a convenios con empresas privadas de comunicación.

El gobierno poblano reiteró que no firmará convenios que representen un gasto excesivo de recursos públicos.

El gobierno reiteró que respeta la libertad de expresión, pero señaló que no aceptará presiones ni condicionamientos derivados de intereses económicos, y que su relación con los medios se basará en criterios institucionales y de transparencia.

La controversia abrió un debate sobre el uso de la publicidad oficial, los contratos gubernamentales con grandes empresas mediáticas y los límites entre la crítica informativa y los conflictos por recursos públicos.

Hasta el momento, el gobierno de Puebla ha reiterado que no firmará convenios por montos similares y que mantendrá su postura frente a propuestas que, desde su perspectiva, no se ajustan al interés público.