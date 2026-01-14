Las marcas del sol en la espalda de Renata Zarazúa durante la gira australiana

La gira de tenis por Australia ha comenzado a mostrar sus facetas más rigurosas más allá de lo estrictamente deportivo. Durante su reciente participación en el torneo de Hobart, la tenista mexicana Renata Zarazúa evidenció las consecuencias físicas de competir bajo las condiciones climáticas del verano australiano, compartiendo imágenes de quemaduras solares significativas en su espalda tras avanzar a la segunda ronda del certamen.

Renata Zarazúa, tenista mexicana | AP

Condiciones extremas en la cancha

El incidente ocurrió después de que Zarazúa lograra una victoria en dieciseisavos de final frente a la estadounidense Hailey Baptiste, con un marcador de 6-7(5), 6-3 y 6-3. Tras el encuentro, la jugadora utilizó sus redes sociales para mostrar el estado de su piel, la cual presentaba un enrojecimiento intenso desde la zona de los hombros hacia abajo. "El sol de Australia no es ninguna broma", señaló la deportista en sus plataformas oficiales, advirtiendo sobre la intensidad de la radiación durante los partidos.

Posteriormente, la tenista actualizó a sus seguidores indicando que la inflamación había comenzado a ceder y agradeció las recomendaciones y remedios caseros recibidos por parte de la audiencia para tratar la piel afectada.

Renata Zarazúa muestra quemaduras |

Balance deportivo previo al Australian Open

En el plano competitivo, la participación de Zarazúa en el torneo de Hobart concluyó en la ronda de octavos de final. La mexicana fue superada por la estadounidense Iva Jovic, actual número 30 del ranking mundial, con parciales de 6-2 y 6-1 en un enfrentamiento que se extendió por poco más de una hora. Jovic logró imponer condiciones a través de la efectividad de su primer servicio y la capitalización de los puntos de quiebre disponibles.

Con esta derrota, Renata Zarazúa cierra su preparación previa al primer Grand Slam de la temporada con un registro de dos victorias y dos derrotas en el año 2026, tras haber competido previamente en Auckland. El Australian Open, que inicia el lunes 19 de enero, representará el décimo torneo de esta categoría en la carrera de la mexicana y su novena aparición consecutiva en el cuadro principal de los eventos de mayor relevancia en el circuito profesional.

Zarazúa espera rival en el Australian Open | AP

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.