Renata Zarazúa se despide de Auckland y pone la mira en el Australian Open 2026

La tenista mexicana Renata Zarazúa concluyó su participación en el torneo de Auckland este miércoles 7 de enero, luego de ser superada por la china Wang Xinyu en un duelo sumamente nivelado. El encuentro, correspondiente a la segunda ronda del certamen neozelandés, se definió por parciales de 7-6 y 5-4 a favor de la asiática.

Renata Zarazúa, tenista mexicana (2025) | AP

Zarazúa, actual número 77 del ranking mundial, mantuvo la paridad durante gran parte del compromiso. Sin embargo, Wang Xinyu logró capitalizar los puntos críticos en el cierre de ambos sets para asegurar su lugar en los cuartos de final, donde se medirá ante la británica Francesca Jones.

La victoria de Wang Xinyu la posiciona entre las ocho mejores del torneo. Por su parte, su próxima rival, Francesca Jones, llega tras concretar una remontada frente a la austríaca Sinja Kraus.

Balance positivo pese a la derrota

Aunque la aventura en Auckland terminó antes de lo esperado, Renata Zarazúa deja buenas sensaciones en el inicio de la temporada 2026. En su debut, la capitalina firmó una victoria de alto impacto al eliminar a la experimentada Sloane Stephens en tres sets.

Zarazúa durante el US Open (2025) | AP

Este triunfo representó la segunda vez que la mexicana derrota a la campeona del US Open 2017, repitiendo la dosis aplicada en el Abierto de Acapulco en 2020. Dicho resultado confirma el nivel competitivo con el que la raqueta número uno de México arranca el año.

Próxima parada: Melbourne

Con la experiencia adquirida en territorio neozelandés, Zarazúa ahora enfoca sus esfuerzos en el Abierto de Australia 2026. La mexicana encabezará la delegación nacional en el primer Grand Slam de la temporada, utilizando lo aprendido en Auckland como base para buscar un desempeño histórico en las pistas de Melbourne Park.