¿Rosalía tiene novia? Las fotos que encienden los rumores con Loli Bahía

Rosalía ha vuelto a dar de qué hablar y no por un nuevo hit, sino por su supuesta relación con la modelo y actriz francesa Loli Bahía. Desde finales de 2025, las hemos visto juntas en París, Río y más allá, pero este fin de semana, la cosa subió de tono: caminaron tomadas de la mano en un paseo muy romántico por la capital francesa.

Después de su ruptura con Rauw Alejandro y de relaciones breves con Jeremy Allen White y Emilio Sakraya, la Motomami había dicho estar en “celibato voluntario”.

Rosalía ha estado soltera desde hace unos meses / FB:@rosalia.vt

Sin embargo, el aparente regreso del amor a su vida ha provocado reacciones de fans y medios que no dejan de preguntarse: ¿es Loli su nueva novia?

¿Cómo comenzó todo?

Rosalía y Loli Bahía se conocieron durante el desfile Spring/Summer 2026 de Christian Dior en París. La catalana asistió como invitada y la francesa como modelo, y desde ese día se les ha visto compartiendo momentos íntimos en diferentes partes del mundo. Aunque no hay pruebas definitivas de un noviazgo, su cercanía ha sido constante.

Loli Bahía es una modelo de talla internacional / IG: @lolibahiaa

Videos muestran a Rosalía mirando atentamente a Loli durante la pasarela. Después de ese encuentro, comenzaron los viajes, las cenas y hasta recibieron el Año Nuevo 2026 juntas en las playas de Río de Janeiro.

El paseo que lo cambió todo

Este fin de semana, fueron captadas en París mientras compraban ropa, tomadas de la mano y con looks de diseñador: Rosalía con un abrigo drapeado de Calvin Klein y Loli con una bomber de Carrer. Las imágenes no mienten: complicidad, estilo y muchas miradas entre ellas.

La cantante española no ha tenido buena suerte con los hombres / FB: @rosalia.vt

Aun así, no hay confirmación oficial de que sean pareja. Como bien dijo Rosalía: “no se me atribuyan novios por salir con ellos”... pero ¿aplica también para novias?

¿Quién es Loli Bahía?

Loli es una artista francesa de 23 años con raíces españolas y argelinas. Estudió música en el Conservatorio de Lyon, ha participado en películas como Jeanne du Barry (2023) y ha desfilado para grandes casas de moda como Chanel, Gucci y Versace.

Loli además es actriz y estudió música / IG: @lolibahiaa

Su relación con Rosalía —sea romántica o no— parece ir más allá de la simple amistad. Desde el desfile hasta hoy, han compartido momentos clave en sus vidas... y el mundo no puede dejar de mirar.