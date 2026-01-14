Dormir en la Luna ya tiene precio: más de un millón de dólares y lista de espera

Dormir en la Luna dejó de ser una fantasía y comenzó a tomar forma como una experiencia exclusiva de turismo espacial, reservada para quienes cuentan con una gran capacidad económica y condiciones físicas específicas. Empresas privadas ya permiten iniciar el proceso para apartar una habitación en el primer hotel lunar, cuya operación está prevista a largo plazo.

Aunque el hotel aún no está construido, el interés ya es real. Las compañías responsables aceptan solicitudes anticipadas para formar parte de las primeras misiones lunares, las cuales están proyectadas para realizarse dentro de aproximadamente seis años, una vez que concluyan las fases de desarrollo tecnológico y certificaciones necesarias.

Empresas de turismo espacial ya aceptan solicitudes para reservar una habitación en el primer hotel lunar./ GRU SPACE

¿Cómo se puede reservar una habitación en el hotel lunar?

El proceso inicia con una solicitud en línea, acompañada del pago de una tarifa inicial cercana a los mil dólares, la cual permite al aspirante entrar al proceso de selección. Posteriormente, los interesados deben someterse a evaluaciones médicas, psicológicas y de antecedentes, ya que el viaje implica exigencias físicas y mentales fuera de lo común.

Quienes superen estas revisiones pueden avanzar al siguiente paso: realizar un depósito inicial, el cual funciona como apartado para una de las primeras misiones. Este monto es reembolsable en caso de que el proyecto no continúe o si el solicitante no cumple con los requisitos establecidos.

Dormir en la Luna es una experiencia de lujo extremo con costos millonarios por persona./ GRU SPACE

Costos millonarios y fechas estimadas del viaje

El depósito para asegurar un lugar varía según el paquete elegido, con montos que van desde cientos de miles de dólares hasta cerca de un millón, lo que garantiza un asiento en una futura misión lunar. Sin embargo, ese pago no representa el costo total del viaje.

De acuerdo con las estimaciones, el precio final de la experiencia podría superar los 10 millones de dólares por persona, aunque la cifra definitiva aún no ha sido confirmada oficialmente. Este monto incluiría el entrenamiento, el traslado espacial, la estancia en la Luna y la logística completa del viaje.

El proyecto contempla módulos presurizados adaptados a la baja gravedad lunar./ GRU SPACE

Las primeras misiones con turistas están previstas para la próxima década, siempre y cuando los avances tecnológicos, las pruebas de seguridad y las regulaciones internacionales lo permitan. Por ahora, las reservaciones funcionan como una lista de espera exclusiva.

Dormir en la Luna ya no es imposible, pero sí extremadamente costoso. La experiencia está pensada para un grupo reducido de personas dispuestas a pagar cifras millonarias y cumplir con estrictos requisitos físicos, marcando un nuevo capítulo en la historia del turismo fuera de la Tierra.