¿Bad Bunny y J Balvin juntos en el Super Bowl LX? Ya hay anuncio

Estamos a unas semanas del Super Bowl LX y, además de la expectativa por conocer a los equipos que disputarán el título de la temporada 2026 de la NFL, también crece el interés por el show de medio tiempo, que estará a cargo de Bad Bunny.

Uno de los nombres que más ilusión ha generado entre los fans es el de J Balvin, reggaetonero con quien el Conejo Malo recientemente hizo las paces tras años de distanciamiento.

Bad Bunny y J Balvin hicieron las paces durante un concierto en México del pasado mes de diciembre/X: @BadBunny_Mex

¿J Balvin será invitado al show de medio tiempo?

El cantante colombiano, reconocido por éxitos como Mi gente, I Like It y La canción, fue cuestionado sobre la posibilidad de aparecer como invitado especial en el show de medio tiempo que Bad Bunny ofrecerá el próximo 8 de febrero, en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

La respuesta de J Balvin fue tajante:

“No, no estaré en el escenario. Le deseo a mi amigo que la rompa. Quiero que se haga cargo de todo el Super Bowl y le muestre al mundo de qué estamos hechos”, declaró al portal TMZ.

Bad Bunny cantará en el show de medio tiempo del Super Bowl LX/X: @Ready_Hut

J Balvin sí estará en el Super Bowl, pero no en el escenario

Aunque descartó participar en el espectáculo, J Balvin aclaró que sí asistirá al Super Bowl LX, pero lo hará desde las gradas o un palco VIP.

“Estaré ahí, definitivamente para apoyarlo”, agregó el reggaetonero colombiano.

La ilusión de verlos juntos otra vez

La expectativa de los fans por ver a Bad Bunny y J Balvin juntos no sólo se debe a su reciente reconciliación, sino también a que ya compartieron escenario en un Super Bowl.

Esto ocurrió en 2020, cuando ambos fueron invitados especiales al show de medio tiempo protagonizado por Shakira y Jennifer Lopez.

J Balvin y Bad Bunny estuvieron un tiempo enfrentados, pero ya retomaron su amistad/IG: @debitirarmasfotos

La reconciliación de Bad Bunny y J Balvin fue en México

Para el público mexicano, la reconciliación entre ambos artistas tiene un significado especial, ya que ocurrió durante el último concierto de Bad Bunny en la Ciudad de México, el 16 de diciembre, en el Estadio GNP.

Esa noche, para sorpresa de todos, J Balvin apareció en el escenario para interpretar junto al Conejo Malo temas como La canción, Qué pretendes, Si tu novio te deja sola e I Like It.

El mensaje que selló el fin de la enemistad

Durante ese concierto, Bad Bunny se dirigió al público para explicar el reencuentro con J Balvin:

“El sentimiento es mutuo, te respeto mucho, te quiero mucho y que igual, si en algún momento falté en algo, ya yo ya me disculpé hace mucho tiempo. Tuvimos una conversación hace semanas, pero estábamos esperando el momento perfecto”, comentó el cantante puertorriqueño ante miles de asistentes.

Bad Bunny fue en 2025 el artista más escuchado del mundo/IG: @debitirarmasfotos

Ambos artistas se abrazaron sobre el escenario, poniendo fin a una enemistad que duró años, la cual comenzó cuando Bad Bunny respaldó las críticas públicas de Residente, de Calle 13, contra J Balvin por llamar a boicotear los Latin Grammy 2021.