Feria de la Alegría 2026: podrás disfrutar de dulces, música y mucho sabor

La Feria de la Alegría y el Olivo 2026 regresa a la Ciudad de México como una de las celebraciones gastronómicas y culturales más representativas del inicio de año. Este evento tradicional reúne a productores locales, artesanos y visitantes interesados en conocer y disfrutar los sabores típicos de la región.

La feria se llevará a cabo del 31 de enero al 15 de febrero de 2026 en Santiago Tulyehualco, un pueblo originario ubicado en la alcaldía Xochimilco, reconocido por su producción histórica de amaranto y olivo, ingredientes que dan identidad a esta celebración.

El evento reúne gastronomía, artesanías y actividades culturales para toda la familia./ X

¿Qué encontrarás en la Feria de la Alegría y el Olivo 2026?

Uno de los principales atractivos del evento es la venta de productos elaborados con amaranto, como las tradicionales alegrías, palanquetas, obleas, churros, panes, harinas, atoles y granolas, todos preparados por productores locales que conservan recetas y técnicas tradicionales.

La Feria de la Alegría y el Olivo 2026 se realiza en Santiago Tulyehualco, Xochimilco, con entrada gratuita./ X

El olivo también tiene un papel protagónico en la feria, con la oferta de aceitunas, aceite de oliva y otros derivados, que reflejan la herencia agrícola de la zona y su importancia en la economía local.

Además de la gastronomía, los asistentes podrán disfrutar de antojitos mexicanos, artesanías y una variedad de productos regionales, lo que convierte a la feria en un espacio ideal para apoyar el consumo local y conocer la riqueza cultural de Xochimilco.

Productores locales ofrecen alegrías, dulces y otros productos elaborados a base de amaranto./ X

Actividades culturales y ambiente familiar

La Feria de la Alegría y el Olivo 2026 también contará con actividades culturales y artísticas, como presentaciones musicales, danza y espectáculos pensados para todo el público. La entrada es gratuita, lo que permite que familias y visitantes disfruten.

Más allá de la comida, la feria representa una oportunidad para conocer la historia y tradiciones de Santiago Tulyehualco, fortalecer el turismo local y preservar el legado cultural que distingue a esta comunidad dentro de la capital.

Con su combinación de sabores, tradición y actividades culturales, la Feria de la Alegría y el Olivo 2026 se perfila como una cita imperdible para quienes buscan arrancar el año con un plan diferente en la Ciudad de México.