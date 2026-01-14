Premios Lo Nuestro 2026: Quiénes son los nominados y cómo votar por tus artistas

La música latina arranca el 2026 con sabor a victoria, nominaciones y fanatismo al rojo vivo. Por fin se reveló la lista oficial de los Premios Lo Nuestro 2026 y los nombres más poderosos del momento dominaron la conversación: Bad Bunny, Carín León, Myke Towers y Rauw Alejandro encabezan las nominaciones rumbo a la ceremonia del próximo 19 de febrero en Miami.
El evento celebra lo mejor del pop, urbano, tropical y música mexicana, y promete una batalla feroz por los galardones en una industria que sigue rompiendo fronteras.
¿Quiénes están nominados en Premios Lo Nuestro 2026?
Los artistas que compiten por el premio mayor, Artista Premio Lo Nuestro del Año, son:
Bad Bunny, Beéle, Carín León, Fuerza Regida, Karol G, Maluma, Marc Anthony, Rauw Alejandro, Romeo Santos y Shakira.
La batalla femenina no se queda atrás: Thalía, Ha*Ash, Tokischa, Yuridia, Lila Downs y hasta Yailín La Más Viral aparecen en las combinaciones más explosivas del año.
La sangre nueva también llega fuerte. En Artista Revelación Masculino hay nombres emergentes como Juan Duque, Esaú Ortiz, La Cruz y Yorghaki. En la rama femenina, figuran Camila Fernández, Zoe Gotusso, Yailín La Más Viral, Mar y Yeri Mua.
¿Dónde y cómo votar por los Premios Lo Nuestro 2026?
Premio Lo Nuestro recordó que el voto está en manos del público. Los fans pueden ingresar a la página oficial para votar por sus artistas favoritos y definir el rumbo de una noche que cada año marca hitos para la música latina. (Vota aquí)
Con una lista que funciona como espejo cultural, esta edición número 38 muestra quiénes siguen vigentes, quiénes crecieron y qué géneros están reventando las plataformas. La cuenta regresiva ya comenzó y todo apunta a que el Premio Lo Nuestro 2026 será una edición histórica: con discursos para el recuerdo, presentaciones épicas y un público que no suelta a sus favoritos.
Lista completa de nominados a Premio Lo Nuestro 2026
Artista Premio Lo Nuestro Del Año
- Bad Bunny
- Beéle
- Carín León
- Fuerza Regida
- Karol G
- Maluma
- Marc Anthony
- Rauw Alejandro
- Romeo Santos
- Shakira
Canción Del Año
- ‘Desde Hoy’ - Natti Natasha
- ‘DTMF’ - Bad Bunny
- ‘El Amor de Mi Herida’ - Carín León
- ‘Imagínate’ - Danny Ocean & Kapo
- ‘Khé?’ - Rauw Alejandro & Romeo Santos
- ‘Latina Foreva’ - Karol G
- ‘Me Jalo’ - Fuerza Regida & Grupo Frontera
- ‘No Me Sé Rajar’ - Alejandro Fernández
- ‘Otra Noche (Feat. Darell)’ - Myke Towers & Darell
- ‘Soltera’ - Shakira
Álbum Del Año
- ‘¿Y Ahora Qué +?’ - Alejandro Sanz
- ‘111XPANTIA’ - Fuerza Regida
- ‘Babylon Club’ - Danny Ocean
- ‘Cosa Nuestra’ - Rauw Alejandro
- ‘Debí Tirar Más Fotos’ - Bad Bunny
- ‘Eterno’ - Prince Royce
- ‘Island Boyz’ - Myke Towers
- ‘La Ciudad’ - Alleh & Yorghaki
- ‘Palabra de To's (Seca)’ - Carín León
- ‘Tropicoqueta’ - Karol G
Mejor Combinación Femenina
- ‘Amiga Date Cuenta’ - Ha*Ash & Thalia
- ‘Blackout’ - Emilia, Tini & Nicki Nicole
- ‘Brujería’ - Yuridia & Majo Aguilar
- ‘De Maravisha’ - Tokischa & Nathy Peluso
- ‘En 4’ - Kenia Os & Anitta
- ‘En Tu Marea’ - Goyo & Greeicy
- ‘FKN Movie’ - Karol G & Mariah Angeliq
- ‘Maldita Billetera’ - Alicia Villarreal & Lila Downs
- ‘Maldita Primavera’ - Yuri & Ángela Aguilar
- ‘Pa' Qué Volviste?’ - Elena Rose & Maria Becerra
Colaboración “Crossover” Del Año
- ‘Ba Ba Bad Remix’ - Kybba, Sean Paul, Ryan Castro & Busy Signal
- ‘I Adore You’ - Hugel, J Balvin, Ellie Goulding ft. Topic, Arash & Daecolm
- ‘Lost In Translation’ - Carín León & Kacey Musgraves
- ‘No Hay Break’ - Myke Towers ft. Omah Lay
- ‘Now Or Never’ - Bon Jovi & Pitbull
- ‘São Paulo’ - The Weeknd & Anitta
La Mezcla Perfecta Del Año
- ‘Carteras Chinas’ - Elena Rose, Camilo & Los Ángeles Azules
- ‘Coleccionando Heridas’ - Karol G & Marco Antonio Solís
- ‘El Vino de Tu Boca’ - Alejandro Sanz & Carín León
- ‘Khé?’ - Rauw Alejandro & Romeo Santos
- ‘Misterio’ - J Balvin & Gilberto Santa Rosa
- ‘Que Me Quiera Ma' - Marc Anthony & Wisin
- ‘Sabes Qué Hora Es’ - Banda Los Sebastianes de Saúl Plata & Luis Fonsi
- ‘Sin Ti’ - Morat & Jay Wheeler
- ‘Súfrale’ - Grupo Firme & Gloria Trevi
- ‘Weltita’ - Bad Bunny & Chuwi
Tour Del Año
- ‘Cosa Nuestra World Tour’ - Rauw Alejandro
- ‘De Rey a Rey’ - Alejandro Fernández
- ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ - Shakira
- ‘Más Cerca de Ti Tour’ - Marco Antonio Solís
- ‘No Me Quiero Ir de Aquí Residencia’ - Bad Bunny
- ‘Vivir Sin Aire Tour’ - Maná
Artista Revelación Del Año Masculino
- Alleh
- Clave Especial
- Esaú Ortiz
- Juan Duque
- Hamilton
- La Cruz
- Macario Martínez
- Roa
- Santos Bravos
- Yorghaki
Artista Revelación Del Año Femenino
- Aria Bela
- Camila Fernández
- Delilah
- Estevie
- Mar
- Paloma Morphy
- Yailín La Más Viral
- Yeri Mua
- Ysa C
- Zoe Gotusso
Mejor Canción de Música Cristiana
- ‘Alabaré’ - Nacho, Redimi2 & Alex Zurdo
- ‘La Respuesta’ - Gocho
- ‘Ponte Bonita (Remix)’ - Yaronk Rouse & Rosalina
- ‘Si Volviera Jesús’ - Víctor Manuelle
- ‘Sonríele’ - Daddy Yankee
- ‘Todo Va Estar Bien’ - Barak, Tercer Cielo & Juan Carlos Rodriguez
AfroBeat Del Año
- ‘Bien Pedos’ - Xavi & Kapo
- ‘Cosita Linda’ - Elena Rose & Justin Quiles
- ‘La Plena (W Sound 5)’ - W Sound, Beéle & Ovy On The Drums
- ‘Me Pasa (Piscis)’ - Bomba Estéreo, Rawayana & Astropical
- ‘Mi Reina’ - Hamilton & Nanpa Básico
- ‘San Blas’ - Boza
- ‘Sanka’ - Ryan Castro & Dongo
- ‘Soleao’ - Myke Towers & Quevedo
Artista Masculino Del Año - Urbano
- Arcángel
- Bad Bunny
- Beéle
- Eladio Carrión
- Feid
- J Balvin
- Myke Towers
- Rauw Alejandro
- Wisin
- Yandel
Artista Femenina Del Año - Urbano
- Anitta
- Bad Gyal
- Fariana
- Karol G
- Natti Natasha
- Rainao
- Tokischa
- Yailín La Más Viral
- Yeri Mua
- Young Miko
Canción Del Año - Urbano
- ‘Ba Ba Bad Remix’ - Kybba, Sean Paul, Ryan Castro & Busy Signal
- ‘Daddy Yankee: BZRP Music Sessions, Vol.0/66’ - Bizarrap & Daddy Yankee
- ‘Hablame Claro’ - Yandel & Feid
- ‘La Plena (W Sound 5)’ - W Sound, Beéle & Ovy On The Drums
- ‘Latina Foreva’ - Karol G
- ‘Lo Caro Y Lo Bueno’ - Chencho Corleone
- ‘Qué Pasaría…’ - Rauw Alejandro & Bad Bunny
- ‘Rio’ - J Balvin
- ‘Romeo’ - Anitta
- ‘Soleao’ - Myke Towers & Quevedo
Mejor Canción Trap/Hip Hop - Urbano
- ‘Bum Bum’ - El Alfa, Jon Z & Alofoke Music
- ‘Cuando No Era Cantante’ - El Bogueto & Yung Beef
- ‘Duro Ma’ - Bryant Myers, Dei V & Saiko
- ‘En La City’ - Trueno & Young Miko
- ‘Flash Foto’ - Arcángel & Neutro Shorty
- ‘Love’ - Clarent
- ‘Nueva Era’ - Duki & Myke Towers
- ‘Primer Lugar’ - Eladio Carrión & Omar Courtz
- ‘Tokischa RMX’ - J Castle, Hades66, Ñengo Flow & Tokischa
- ‘Yogurcito Remix’ - Blessd, Anuel AA, Yan Block, Luar La L, Kris R. & Roa