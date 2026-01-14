Premios Lo Nuestro 2026: Quiénes son los nominados y cómo votar por tus artistas

La música latina arranca el 2026 con sabor a victoria, nominaciones y fanatismo al rojo vivo. Por fin se reveló la lista oficial de los Premios Lo Nuestro 2026 y los nombres más poderosos del momento dominaron la conversación: Bad Bunny, Carín León, Myke Towers y Rauw Alejandro encabezan las nominaciones rumbo a la ceremonia del próximo 19 de febrero en Miami.

El evento celebra lo mejor del pop, urbano, tropical y música mexicana, y promete una batalla feroz por los galardones en una industria que sigue rompiendo fronteras.

Los Premios Lo Nuestro se celebran cada año en Miami / FB: @premiolonuestro

¿Quiénes están nominados en Premios Lo Nuestro 2026?

Los artistas que compiten por el premio mayor, Artista Premio Lo Nuestro del Año, son:

Bad Bunny, Beéle, Carín León, Fuerza Regida, Karol G, Maluma, Marc Anthony, Rauw Alejandro, Romeo Santos y Shakira.

La batalla femenina no se queda atrás: Thalía, Ha*Ash, Tokischa, Yuridia, Lila Downs y hasta Yailín La Más Viral aparecen en las combinaciones más explosivas del año.

La sangre nueva también llega fuerte. En Artista Revelación Masculino hay nombres emergentes como Juan Duque, Esaú Ortiz, La Cruz y Yorghaki. En la rama femenina, figuran Camila Fernández, Zoe Gotusso, Yailín La Más Viral, Mar y Yeri Mua.

El talento femenino cada día está más presente en los premios / FB: @premiolonuestro

¿Dónde y cómo votar por los Premios Lo Nuestro 2026?

Premio Lo Nuestro recordó que el voto está en manos del público. Los fans pueden ingresar a la página oficial para votar por sus artistas favoritos y definir el rumbo de una noche que cada año marca hitos para la música latina. (Vota aquí)

Con una lista que funciona como espejo cultural, esta edición número 38 muestra quiénes siguen vigentes, quiénes crecieron y qué géneros están reventando las plataformas. La cuenta regresiva ya comenzó y todo apunta a que el Premio Lo Nuestro 2026 será una edición histórica: con discursos para el recuerdo, presentaciones épicas y un público que no suelta a sus favoritos.

El público puede votar ingresando a la página oficial de los premios / FB: @premiolonuestro

Lista completa de nominados a Premio Lo Nuestro 2026

Artista Premio Lo Nuestro Del Año

Bad Bunny

Beéle

Carín León

Fuerza Regida

Karol G

Maluma

Marc Anthony

Rauw Alejandro

Romeo Santos

Shakira

Canción Del Año

‘Desde Hoy’ - Natti Natasha

‘DTMF’ - Bad Bunny

‘El Amor de Mi Herida’ - Carín León

‘Imagínate’ - Danny Ocean & Kapo

‘Khé?’ - Rauw Alejandro & Romeo Santos

‘Latina Foreva’ - Karol G

‘Me Jalo’ - Fuerza Regida & Grupo Frontera

‘No Me Sé Rajar’ - Alejandro Fernández

‘Otra Noche (Feat. Darell)’ - Myke Towers & Darell

‘Soltera’ - Shakira

Álbum Del Año

‘¿Y Ahora Qué +?’ - Alejandro Sanz

‘111XPANTIA’ - Fuerza Regida

‘Babylon Club’ - Danny Ocean

‘Cosa Nuestra’ - Rauw Alejandro

‘Debí Tirar Más Fotos’ - Bad Bunny

‘Eterno’ - Prince Royce

‘Island Boyz’ - Myke Towers

‘La Ciudad’ - Alleh & Yorghaki

‘Palabra de To's (Seca)’ - Carín León

‘Tropicoqueta’ - Karol G

Mejor Combinación Femenina

‘Amiga Date Cuenta’ - Ha*Ash & Thalia

‘Blackout’ - Emilia, Tini & Nicki Nicole

‘Brujería’ - Yuridia & Majo Aguilar

‘De Maravisha’ - Tokischa & Nathy Peluso

‘En 4’ - Kenia Os & Anitta

‘En Tu Marea’ - Goyo & Greeicy

‘FKN Movie’ - Karol G & Mariah Angeliq

‘Maldita Billetera’ - Alicia Villarreal & Lila Downs

‘Maldita Primavera’ - Yuri & Ángela Aguilar

‘Pa' Qué Volviste?’ - Elena Rose & Maria Becerra

Colaboración “Crossover” Del Año

‘Ba Ba Bad Remix’ - Kybba, Sean Paul, Ryan Castro & Busy Signal

‘I Adore You’ - Hugel, J Balvin, Ellie Goulding ft. Topic, Arash & Daecolm

‘Lost In Translation’ - Carín León & Kacey Musgraves

‘No Hay Break’ - Myke Towers ft. Omah Lay

‘Now Or Never’ - Bon Jovi & Pitbull

‘São Paulo’ - The Weeknd & Anitta

La cita será el próximo 19 de febrero de 2026 / FB: @premiolonuestro

La Mezcla Perfecta Del Año

‘Carteras Chinas’ - Elena Rose, Camilo & Los Ángeles Azules

‘Coleccionando Heridas’ - Karol G & Marco Antonio Solís

‘El Vino de Tu Boca’ - Alejandro Sanz & Carín León

‘Khé?’ - Rauw Alejandro & Romeo Santos

‘Misterio’ - J Balvin & Gilberto Santa Rosa

‘Que Me Quiera Ma' - Marc Anthony & Wisin

‘Sabes Qué Hora Es’ - Banda Los Sebastianes de Saúl Plata & Luis Fonsi

‘Sin Ti’ - Morat & Jay Wheeler

‘Súfrale’ - Grupo Firme & Gloria Trevi

‘Weltita’ - Bad Bunny & Chuwi

Tour Del Año

‘Cosa Nuestra World Tour’ - Rauw Alejandro

‘De Rey a Rey’ - Alejandro Fernández

‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ - Shakira

‘Más Cerca de Ti Tour’ - Marco Antonio Solís

‘No Me Quiero Ir de Aquí Residencia’ - Bad Bunny

‘Vivir Sin Aire Tour’ - Maná

Artista Revelación Del Año Masculino

Alleh

Clave Especial

Esaú Ortiz

Juan Duque

Hamilton

La Cruz

Macario Martínez

Roa

Santos Bravos

Yorghaki

Artista Revelación Del Año Femenino

Aria Bela

Camila Fernández

Delilah

Estevie

Mar

Paloma Morphy

Yailín La Más Viral

Yeri Mua

Ysa C

Zoe Gotusso

Mejor Canción de Música Cristiana

‘Alabaré’ - Nacho, Redimi2 & Alex Zurdo

‘La Respuesta’ - Gocho

‘Ponte Bonita (Remix)’ - Yaronk Rouse & Rosalina

‘Si Volviera Jesús’ - Víctor Manuelle

‘Sonríele’ - Daddy Yankee

‘Todo Va Estar Bien’ - Barak, Tercer Cielo & Juan Carlos Rodriguez

AfroBeat Del Año

‘Bien Pedos’ - Xavi & Kapo

‘Cosita Linda’ - Elena Rose & Justin Quiles

‘La Plena (W Sound 5)’ - W Sound, Beéle & Ovy On The Drums

‘Me Pasa (Piscis)’ - Bomba Estéreo, Rawayana & Astropical

‘Mi Reina’ - Hamilton & Nanpa Básico

‘San Blas’ - Boza

‘Sanka’ - Ryan Castro & Dongo

‘Soleao’ - Myke Towers & Quevedo

Artista Masculino Del Año - Urbano

Arcángel

Bad Bunny

Beéle

Eladio Carrión

Feid

J Balvin

Myke Towers

Rauw Alejandro

Wisin

Yandel

La alfombra roja también estará presente antes de la entrega de galardones / FB: @premiolonuestro

Artista Femenina Del Año - Urbano

Anitta

Bad Gyal

Fariana

Karol G

Natti Natasha

Rainao

Tokischa

Yailín La Más Viral

Yeri Mua

Young Miko

Canción Del Año - Urbano

‘Ba Ba Bad Remix’ - Kybba, Sean Paul, Ryan Castro & Busy Signal

‘Daddy Yankee: BZRP Music Sessions, Vol.0/66’ - Bizarrap & Daddy Yankee

‘Hablame Claro’ - Yandel & Feid

‘La Plena (W Sound 5)’ - W Sound, Beéle & Ovy On The Drums

‘Latina Foreva’ - Karol G

‘Lo Caro Y Lo Bueno’ - Chencho Corleone

‘Qué Pasaría…’ - Rauw Alejandro & Bad Bunny

‘Rio’ - J Balvin

‘Romeo’ - Anitta

‘Soleao’ - Myke Towers & Quevedo

Mejor Canción Trap/Hip Hop - Urbano