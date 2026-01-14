Frente frío 28 provoca lluvias y bajas temperaturas; autoridades llaman al autocuidado

El frente frío número 28 ingresó a territorio nacional el martes 13 de enero de 2026 y continuará afectando distintas regiones del país hasta el viernes 17 de enero, generando lluvias, bajas temperaturas, bancos de niebla y rachas de viento, informaron autoridades de Protección Civil.

El frente frío 28 ingresó al país el 13 de enero y se mantendrá activo hasta el 17 de enero.

De acuerdo con los reportes meteorológicos, este sistema frontal interactúa con otros fenómenos atmosféricos, lo que favorece un ambiente frío a muy frío, principalmente durante las noches y madrugadas, además de precipitaciones en diversas zonas del país.

Condiciones que genera el frente frío 28

Las autoridades señalaron que el frente frío 28 ocasiona descenso de temperatura, lluvias de diversa intensidad y posible formación de niebla, lo que puede reducir la visibilidad en carreteras y aumentar el riesgo de accidentes, sobre todo en zonas altas y montañosas.

Asimismo, se prevén rachas de viento, las cuales podrían provocar la caída de ramas, anuncios u objetos mal asegurados, por lo que se recomendó a la población tomar precauciones en exteriores.

Las bajas temperaturas y las lluvias afectarán a varias regiones durante el avance del frente frío 28./ X

Llamado de las autoridades al autocuidado

Protección Civil exhortó a la ciudadanía a abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura y prestar especial atención a niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas, quienes son más vulnerables durante la temporada invernal.

También se recomendó evitar la exposición prolongada al frío, revisar instalaciones de gas y electricidad, y no utilizar anafres, braseros o fogones en espacios cerrados, con el fin de prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

Autoridades de Protección Civil llamaron a extremar el autocuidado ante el descenso de temperatura.

Las autoridades pidieron además extremar precauciones al conducir, especialmente en tramos con lluvia o niebla, y mantenerse informados a través de canales oficiales ante cualquier actualización del pronóstico del tiempo.

El frente frío 28 forma parte de la temporada invernal 2025–2026 y se prevé que sus efectos se mantengan hasta el viernes 17 de enero, por lo que se reiteró el llamado a priorizar la seguridad personal y familiar y no bajar la guardia ante las condiciones climáticas.