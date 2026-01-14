¿Cuál es la fecha límite para que las empresas presenten su Declaración Anual ante el SAT en 2026?

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) reiteró el llamado a las empresas y personas morales para que cumplan con la presentación de su Declaración Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2025, obligación que debe realizarse durante 2026, conforme a lo establecido en la ley.

De acuerdo con la autoridad fiscal, esta declaración permite a las empresas reportar ingresos, deducciones, pagos provisionales, retenciones y determinar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente al ejercicio anterior.

Las empresas deberán presentar su Declaración Anual ante el SAT antes del 31 de marzo de 2026.

¿Cuál es la fecha límite para que las empresas presenten su Declaración Anual en 2026?

El SAT informó que las empresas tienen como fecha límite el 31 de marzo de 2026 para presentar su Declaración Anual. Este plazo aplica exclusivamente para personas morales, sin importar su tamaño o actividad económica.

#ComunicadoSAT



El SAT invita a las empresas a presentar su Declaración Anual 2025, cuyo periodo de cumplimiento inició el 1 de enero y concluye el 31 de marzo de 2026.



La nueva plataforma de la Declaración Anual cuenta con información precargada que facilita el cumplimiento de… — SATMX (@SATMX) January 12, 2026

La autoridad fiscal recomendó no dejar el trámite para los últimos días, ya que conforme se acerca la fecha límite suelen registrarse saturaciones en la plataforma y contratiempos técnicos que pueden impedir el envío oportuno.

El SAT recordó a las personas morales la importancia de cumplir en tiempo con su obligación fiscal./ Pixabay

Recomendaciones del SAT para las empresas

Para cumplir con esta obligación, las empresas deben contar con firma electrónica vigente (e.firma) y revisar que su información fiscal esté actualizada. También se recomienda verificar los ingresos precargados, deducciones autorizadas y pagos provisionales reflejados en el sistema del SAT.

El organismo recordó que es importante estar al corriente en otras obligaciones fiscales, ya que adeudos o inconsistencias pueden afectar la correcta presentación de la Declaración Anual.

La Declaración Anual permite a las empresas reportar ingresos, deducciones y pagos del ejercicio 2025./ Pixabay

El SAT advirtió que no presentar la declaración antes del 31 de marzo de 2026 puede derivar en multas, recargos y actualizaciones, además de complicaciones en futuros trámites fiscales.

Con este recordatorio, la autoridad busca que las empresas cumplan en tiempo y forma con una de sus principales responsabilidades fiscales y eviten sanciones durante 2026.