VIDEO: Grúa de construcción cae sobre tren y deja más de 30 muertos

Lo que parecía un viaje común terminó en una tragedia que ha estremecido al noreste de Tailandia. Al menos 32 personas murieron y 66 resultaron heridas —ocho de ellas de gravedad— cuando una grúa de construcción colapsó sobre un tren de pasajeros, provocando su descarrilamiento.

La unidad, con tres vagones y aproximadamente 200 pasajeros a bordo, llevaba tres horas en ruta desde Bangkok hacia Ubon Ratchathani, cuando ocurrió el accidente, cerca de las 9:10 a.m. (hora local) de este miércoles. El impacto fue devastador.

La grúa de carga hizo que el tren se descarrilara / AP

La estructura colapsada formaba parte de un segmento elevado de la nueva vía férrea de alta velocidad que se construye en el país como parte de un ambicioso proyecto conjunto entre Tailandia y China, vinculado a la Iniciativa de la Franja y la Ruta de Beijing.

Caos entre fuego y acero retorcido

Thirasak Wongsungnoen, miembro del personal que iba a bordo del tren, relató que intentó auxiliar a los pasajeros, pero el fuego que se inició en el segundo vagón bloqueó el paso. De los tres vagones, el segundo y el tercero fueron los más afectados.

Hasta el momento se reportan 32 muertos en el accidente / AP

Fotos y videos del lugar muestran los estragos: vagones volcados, acero retorcido, la grúa quebrada sobre las vías y rescatistas trabajando entre los escombros.

La Oficina Provincial de Salud Pública de Nakhon Ratchasima confirmó el número de heridos y señaló que los esfuerzos de atención médica siguen activos.

Los rescatistas trabajaron entre los escombros / Especial

Una tragedia en medio del desarrollo

La grúa era operada por Italian-Thai Development PCL, una de las mayores constructoras del país, que lamentó el accidente: “Expresamos nuestras más profundas condolencias tras el trágico incidente. Nos responsabilizamos de brindar apoyo y compensación a las víctimas y sus familias, y estamos dispuestos a cooperar con las autoridades”, comunicaron.

Por su parte, el primer ministro Anutin Charnvirakul declaró: “Ofrezco mis condolencias a las familias de las víctimas”, y añadió que la causa del incidente está bajo investigación.

El tren viajaba a alta velocidad cuando sufrió el impacto / Especial

El proyecto busca conectar Bangkok con Nong Khai, en la frontera con Laos, pero ahora se encuentra bajo la lupa por la seguridad de sus obras.