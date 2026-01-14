Marcha del Orgullo LGBT 2026 ya tiene fecha para llenar la CDMX de colores

La Marcha del Orgullo LGBT+ 2026 en la Ciudad de México ya tiene fecha confirmada: se realizará el sábado 27 de junio de 2026, consolidándose un año más como una de las movilizaciones sociales y culturales más importantes de América Latina para visibilizar la diversidad sexual, exigir derechos humanos plenos y celebrar el orgullo de la comunidad LGBT+.

Se realizará el sábado 27 de junio de 2026. / iStock

¿Cuándo y dónde será la Marcha del Orgullo LGBT+ 2026 en CDMX?

La marcha principal está programada para el sábado 27 de junio de 2026. Aunque la hora oficial de inicio aún no ha sido anunciada, en ediciones anteriores el desfile suele arrancar alrededor de las 10:00 horas desde el Ángel de la Independencia, en Paseo de la Reforma.

El evento se desarrolla tradicionalmente en las calles del centro de la capital, con un recorrido que culmina en el Zócalo de la Ciudad de México, después de avanzar por avenidas como Paseo de la Reforma.

El evento se desarrolla tradicionalmente en las calles del centro de la capital. / iStock

¿Cómo prepararte para la Marcha del Orgullo CDMX 2026?

Asistir a este gran desfile implica más que llevar atuendos coloridos: se trata de una jornada extensa en las calles, por lo que se recomienda:

Usar protector solar y ropa cómoda.

Tomar agua regularmente y protegerte del sol o la lluvia.

Llevar una mochila ligera con cargador para tu celular, identificación y pertenencias personales.

Mantener comunicación con tu grupo de acompañantes.

Diversas banderas representativas de orientaciones e identidades acompañan la marcha por la igualdad y visibilidad. / iStock

Además de la marcha principal, en torno al evento suele desarrollarse una agenda cultural con talleres, foros y actividades artísticas que complementan la experiencia y amplían el alcance de la conmemoración.