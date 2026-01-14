Liga MX Femenil: ¿Dónde y a qué hora ver la Jornada 3 del Clausura 2026?

La Liga MX Femenil avanza y la Jornada 3 del Clausura 2026 traerá más partidos emocionantes. En las dos primeras fechas del torneo ya se han dado goleadas protagonizadas por equipos candidatos al título, como Rayadas de Monterrey y Pachuca, que por ahora lideran la clasificación.

Precisamente las Tuzas son el equipo que inaugurará la actividad de la tercera fecha, cuando visite a Cruz Azul en el Estadio Centenario. Será el segundo compromiso de la Máquina en Cuernavaca, luego del empate sin goles ante Chivas en la Jornada 2; el partido está programado para el viernes 16 de enero a las 15:45 horas (tiempo del centro de México) y podrá seguirse en Vix y las plataformas de la Liga MX Femenil.

Ese mismo viernes a las 18:00 horas saldrán a escena Pumas contra Mazatlán, que ha sorprendido con dos victorias al hilo en este arranque de torneo. En cuanto a las dirigidas por Roberto Medina, buscarán regresar a la senda del triunfo luego del empate contra Atlético San Luis la jornada pasada.

Pachuca inaugurará la actividad de la Jornada 3 en la Liga MX Femenil | IMAGO 7

En cuanto a las actuales líderes del torneo, Rayadas, saldrán del Estadio BBVA para visitar a Gallos Femenil. El equipo Emplumado es uno de los que no ha ganado en el torneo, mientras que la Pandilla suma dos goleadas en sus dos primeras fechas, por lo que ahora buscará una tercera, el sábado 17 de enero a las 19:06 horas, en un encuentro que podrá seguirse por Tubi y Fox One.

Tigres regresa a escena en la Liga MX Femenil

En el caso del vigente monarca del torneo, Tigres, se quedó sin actividad en la Jornada 2 ya que su partido contra Puebla se reprogramó para el 13 de febrero. Volvierá a escena este fin de semana, cuando visite a León el viernes 16 de enero a las 21:06 horas, partido que podrá seguirse por Tubi y Fox One.

Rayadas por ahora es líder del torneo | IMAGO 7

En cuanto al subcampeón América se llevará los reflectores en la actividad sabatina contra Necaxa, en el que será el primer partido en casa para las dirigidas por Ángel Villacampa. El encuentro está programado para el sábado 17 de enero a las 17:00 horas y podrá seguirse por la señal de Vix y las plataformas de la Liga MX Femenil.

La Jornada 3 llegará a su fin el domingo 18 de enero, con el partido entre Chivas y Santos en el Estadio Akron. El partido está programado a las 11:00 horas y podrá seguirse por la señal de Amazon Prime, además de Tubi y Fox One.

¿Dónde ver la Jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil?

Cruz Azul vs Pachuca | Viernes 16 de enero | 15:45 hrs | Vix y Plataformas de la Liga MX Femenil

Pumas vs Mazatlán | Viernes 16 de enero | 18:00 hrs | Vix y Plataformas de la Liga MX Femenil

Atlas vs Tijuana | Viernes 16 de enero | 19:00 hrs | Tubi y Fox One

FC Juárez vs Atlético San Luis | Viernes 16 de enero | 19:00 hrs | Fox One

León vs Tigres | Viernes 16 de enero | 21:06 hrs | Tubi y Fox One

Puebla vs Toluca | Sábado 17 de enero | 11:00 hrs | Tubi y Fox One

América vs Necaxa | Sábado 17 de enero | 17:00 hrs | Vix y Plataformas de la Liga MX Femenil

Gallos Femenil vs Rayadas | Sábado 17 de enero | 19:06 hrs | Tubi y Fox One

Chivas vs Santos | Domingo 18 de enero | 11:00 hrs | Amazon Prime, Fox One y Tubi