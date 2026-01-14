Texcoco y La Paz estarán a solo 30 minutos: así será el nuevo Tren Ligero del Edomex

El Tren Ligero Texcoco-La Paz será una nueva línea de transporte que conectará el oriente del Estado de México con la Línea A del Metro en La Paz, a lo largo de 21 kilómetros y 12 estaciones, con un tiempo estimado de recorrido de 30 minutos, lo que promete reducir de forma importante los traslados diarios entre Texcoco y la zona metropolitana.

X: @LaSEMOVI

¿Qué es el Tren Ligero Texcoco-La Paz?

El Tren Ligero Texcoco-La Paz es un proyecto de transporte masivo impulsado por la Secretaría de Movilidad del Estado de México. Su objetivo es facilitar los traslados entre el oriente del Estado de México y la zona metropolitana de la Ciudad de México, conectando con la Línea A del Metro en La Paz.

Con 21 kilómetros de vía y 12 estaciones, este tren busca reducir tiempos de viaje, mejorar la conectividad y ofrecer una opción más rápida frente a rutas actuales que pueden tardar mucho más.

El nuevo Tren Ligero conectará con la Línea A del Metro. / FB: Metro CDMX

¿Qué estaciones tendrá el Tren Ligero?

El tren pasará por 12 puntos a lo largo de su ruta. De norte a sur (o viceversa), las estaciones serán:

La Paz Los Reyes La Magdalena Conalep Los Reyes Francisco Villa Piedras Negras Central de Abastos Puerta Texcoco Centro Cultural Bicentenario San Bernardino Autónoma Chapingo Texcoco

Estas estaciones están pensadas para servir a zonas con alta demanda educativa, comercial y social, además de enlazar con otros servicios de transporte.

X: @LaSEMOVI

¿Cuánto tardará el tren completo?

El recorrido total entre Texcoco y La Paz se espera que dure aproximadamente 30 minutos, lo que representa una reducción de unos 40 minutos comparado con los tiempos habituales de traslado por tierra en esta ruta.

Las unidades tendrán una velocidad comercial de alrededor de 41 km/h, y podrán alcanzar hasta 80 km/h en algunos tramos.

¿Por qué importa este tren?

El Tren Ligero Texcoco-La Paz representa una nueva forma de moverse en el oriente del Estado de México, reduciendo tiempos de traslado y conectando directamente con el Metro de la Ciudad de México. Para miles de personas que viajan diario por trabajo, escuela o actividades cotidianas, este tren podría significar un ahorro de tiempo importante y una experiencia de viaje más cómoda y segura.

X: @STECDMX