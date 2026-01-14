Kings World Cup Nations: ¿Cuándo y dónde ver Semifinal México vs Brasil?

Luego de marcar 43 goles entre la fase de grupos y los cuartos de final, México llega a la penúltima ronda de la Kings World Cup Nations como uno de los equipos más sólidos y espectaculares del certamen. Sin embargo, la misión no será sencilla: el pase a la final se disputará ante Brasil, anfitrión del torneo y selección que eliminó al Tricolor en la misma instancia durante la primera edición del Mundial.

En acción | X: @kingsleague_mex

México y Brasil son auténticos especialistas del formato Kings League. Ambos países cuentan con su propia liga, un factor que se ha reflejado en la manera en que han sabido explotar cada recurso del juego: desde el escalado y el dado, hasta las cartas especiales y los penaltis presidente. La experiencia y la lectura del partido serán claves en un duelo de alto voltaje.

Pese a que tanto brasileños como mexicanos cayeron en su partido debut, ambos reaccionaron con autoridad y arrasaron a sus siguientes rivales. El resultado es una semifinal entre las dos ofensivas más letales del torneo: México suma 42 goles en cuatro encuentros, mientras que Brasil registra 35 anotaciones en cinco partidos.

Kelvin Oliveira (11 goles), Pepe Askenazi (9) y Lipão Pinheiro (9) encabezan la tabla de máximos goleadores del certamen. Oliveira, además, es el único jugador que ha marcado en todos los partidos que ha disputado, por lo que el peligro en el área está garantizado.

El camino de México y Brasil

México sufrió un sorpresivo revés en su debut ante Arabia Saudita, que aprovechó el match ball para arrebatarle la victoria. A partir de ahí, el Tricolor no volvió a confiarse y fue implacable: goleó 18-2 a la India, 14-2 a Indonesia y 8-4 a Francia para instalarse con autoridad en semifinales.

Brasil también tuvo un arranque complicado. Cayó 7-3 ante España en su presentación y estuvo cerca de un segundo tropiezo, pero logró remontar 7-6 a Catar en match ball. Posteriormente, aseguró su pase al Last Chance tras vencer 6-1 a Perú, avanzó a cuartos de final con un 7-1 sobre Arabia Saudita y ya en esa instancia firmó una de las actuaciones más dominantes del torneo al eliminar a Italia 15-5.

En juego | X: @kingsleague_mex

Una revancha para México

La Selección Mexicana tiene cuentas pendientes. En el primer Mundial, Brasil —con Kelvin Oliveira como figura— se impuso 3-1, gracias a un hat-trick que dejó al Tricolor sin final. Hoy, con Brasil buscando coronarse en casa, México quiere escribir una historia distinta. Además, el antecedente del futbol tradicional, donde el Tricolor ha sabido complicar a los cariocas, alimenta la ilusión de dar el golpe.

¿A qué hora y dónde ver?

El encuentro se disputará este jueves 16 de enero, en horario por confirmar. Podrá seguirse a través de todas las redes sociales del universo Kings League, así como por streaming en Twitch y YouTube.