Chantaje a Heung-Min Son resulta en prisión para extorsionadora

Una joven de 20 años fue condenada a prisión en Corea del Sur tras ser hallada culpable de extorsionar a Heung-Min Son, excapitán del Tottenham y una de las máximas figuras del futbol asiático. La mujer le exigió una suma cercana a los 200 mil dólares a cambio de no hacer público un supuesto embarazo, el cual fue sustentado con ecografías falsas.

La Justicia surcoreana determinó que la joven contactó al actual jugador de Los Angeles FC durante el año pasado, asegurando que estaba embarazada de él. Para mantener la historia en secreto, le pidió 300 millones de wones, monto equivalente a aproximadamente 200 mil dólares. Ante la presión y las amenazas, el futbolista accedió a realizar el pago solicitado.

Chantajearon al futbolista | MEXSPORT

Sin embargo, el caso no terminó ahí. De acuerdo con la investigación, la joven utilizó el dinero para adquirir artículos de lujo y, tiempo después, volvió a comunicarse con Son. Esta vez lo hizo junto a su pareja, un hombre de alrededor de 40 años, para exigirle otros 70 millones de wones adicionales. Durante 2025, el futbolista fue amenazado en al menos 15 ocasiones, situación que lo llevó finalmente a presentar una denuncia ante la policía de Seúl.

El juicio se desarrolló en diciembre en una audiencia a puertas cerradas. Durante el proceso, el juez consideró probado que ambos acusados se aprovecharon de manera deliberada de la fama y la posición económica del ex compañero del Cuti Romero. El fallo fue contundente: la mujer recibió una condena de cuatro años de prisión, mientras que su cómplice fue sentenciado a dos años.

Fue amenazado múltiples veces | MEXSPORT

¿Por qué Heung-Min Son fue el blanco de la estafa?

En agosto del año pasado, tras una década defendiendo la camiseta del Tottenham, Heung-Min Son se convirtió en el fichaje más caro en la historia de la MLS al llegar a Los Angeles FC. Meses más tarde, en octubre, se dio a conocer que era el segundo futbolista mejor pagado de la liga norteamericana. Esta combinación de exposición mediática y alto poder adquisitivo lo colocó en el centro de la atención pública, pero también lo convirtió en un objetivo atractivo para estafadores, según consideró la Justicia en el caso.

Es uno de los jugadores mejor pagados en la MLS | MEXSPORT

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.