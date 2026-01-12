¿Indirecta a Chivas? El mensaje de Chicharito Hernández sobre las "buenas decisiones" que enfureció a la afición

Tras su amargo y criticado paso por las Chivas, el futuro profesional de Javier "Chicharito" Hernández permanece en la incertidumbre. A pesar de encontrarse actualmente sin club, el delantero mexicano se mantiene sumamente activo en sus plataformas digitales, donde ha optado por un rol de guía motivacional, compartiendo reflexiones sobre el éxito y la resiliencia que no han sido del todo bien recibidas por su antigua afición.

Chicharito Hernández sigue sin equipo | IMAGO7

En su publicación más reciente de Instagram, Hernández compartió un video centrado en el crecimiento personal. El máximo goleador histórico de la Selección Mexicana enfatizó que el progreso individual no depende del azar, sino de la voluntad propia.

"Tu vida no mejora con buena suerte, mejora con buenas decisiones", sentenció el atacante en el metraje.

Acompañando al video, Javier dejó un extenso mensaje en la descripción enfocado en la superación de los fracasos, asegurando que el error es una circunstancia pasajera y no una identidad:

"El problema no es equivocarse, es dejar de intentarlo. Un error es algo que pasa, no algo que eres. Lo que pasó no te define. Aprende y sigue".

La afición rojiblanca no olvida

A pesar del tono reflexivo y positivo del mensaje, los seguidores del Rebaño Sagrado aprovecharon el espacio para recordarle su reciente desempeño en el club tapatío. El final de su etapa en Chivas dejó una herida abierta en la fanaticada, que no tardó en "tundir" al delantero con comentarios sarcásticos vinculando sus consejos con su rendimiento en la cancha.

Entre las respuestas más destacadas y con más interacciones, los usuarios recriminaron acciones específicas de su última temporada.

"Hubieras decidido no tirar el penal, esa sí hubiera sido una buena decisión", escribió un aficionado en los comentarios del video.

Rumbo desconocido para Chicharito

Al día de hoy, el panorama futbolístico para Hernández es una incógnita. Tras su salida del equipo que lo vio nacer profesionalmente, no se han confirmado ofertas formales de otros clubes de la Liga MX o del extranjero. Mientras se define si colgará los botines o buscará una última oportunidad en el césped, Javier parece enfocado en consolidar su faceta como creador de contenido y mentor de vida en redes sociales.