Exjugador del América y mundialista se une a Fox Sports como nuevo talento

La cadena FOX Sports México anunció la incorporación de Paul Aguilar como su nueva contratación estelar. El exdefensor compartirá su amplia visión del juego en espacios emblemáticos como La Última Palabra y FOX Sports Radio.

En juego | IMAGO7

El sinaloense llega a la pantalla chica con el respaldo de una trayectoria envidiable que marcó época en el futbol nacional. Durante su presentación oficial, el exjugador bromeó sobre su regreso a la vida laboral tras pasar tiempo de calidad con su familia.

¿Cómo fue la carrera de Paul Aguilar?

La carrera de Aguilar inició en las fuerzas básicas de Pachuca, aunque su debut profesional ocurrió con los Indios de Ciudad Juárez. Con los Tuzos alcanzó la gloria internacional al conquistar la Copa Sudamericana en 2006, además de dos títulos de liga local. Su capacidad para recorrer la banda derecha lo catapultó rápidamente como un referente del balompié mexicano.

Su traspaso al Club América en 2011 consolidó su estatus de figura indiscutible y lo convirtió en un ídolo de la afición azulcrema. Con las Águilas levantó tres trofeos de liga y destaca la épica final del Clausura 2013 contra el conjunto de Cruz Azul. Además, sumó a su palmarés personal dos campeonatos de la Concacaf y una Copa MX en 2019.

En partido | IMAGO7

Números de Paul Aguilar

Las estadísticas del defensor con la escuadra capitalina reflejan un compromiso total durante los más de 350 partidos oficiales que disputó. Registró 14 anotaciones y colaboró con 35 asistencias, números sobresalientes para un elemento de la línea baja. Su etapa en Coapa terminó en 2020 tras perder la titularidad frente a los nuevos prospectos del club.

Tras su salida del nido, Paul tuvo un breve paso por el FC Juárez bajo el mando estratégico de Ricardo Ferretti. Al concluir esa etapa, el sinaloense decidió enfocarse en su formación académica para comprender el juego desde otra perspectiva técnica. Realizó estudios como director de futbol y cursó un Máster en Alto Rendimiento en la ciudad de Barcelona.

En los últimos meses, el nuevo analista se mantuvo activo al participar en torneos de carácter amateur y en la popular Kings League. Formó parte del equipo Peluche Caligari, donde demostró que su pasión por el futbol sigue intacta a pesar del retiro profesional. Esas experiencias diversas le otorgan un perfil único para conectar con las nuevas audiencias digitales.

La llegada de Paul Aguilar a FOX Sports refuerza la oferta de contenido de la cadena con voces autorizadas del deporte. El público podrá disfrutar de sus comentarios y anécdotas vividas en los vestidores más exigentes del país durante la presente temporada. La mesa de debate está lista para recibir a uno de los defensas más ganadores de la historia.