¿Cómo opera el fraude del “depósito fantasma” en CDMX y cómo evitar caer en esta estafa?

El llamado fraude del “depósito fantasma” se ha convertido en una de las estafas más frecuentes en la Ciudad de México, principalmente en operaciones de compraventa realizadas a través de redes sociales y plataformas digitales. Autoridades capitalinas han advertido sobre el aumento de reportes relacionados con este tipo de engaño, que afecta tanto a comerciantes como a particulares.

Los delincuentes simulan transferencias bancarias para engañar a vendedores en plataformas digitales./ Pixabay

De acuerdo con reportes oficiales, este fraude consiste en simular un depósito o transferencia bancaria, generalmente mediante comprobantes falsificados o aplicaciones manipuladas, con el objetivo de convencer a la víctima de entregar un producto o prestar un servicio sin que el dinero haya sido realmente acreditado.

¿Cómo funciona el fraude del depósito fantasma?

El modus operandi inicia cuando el estafador contacta a la víctima para comprar un artículo, usualmente de alto valor como celulares, electrónicos, motocicletas o muebles. Una vez acordada la venta, el delincuente envía un comprobante de pago falso, argumentando que la transferencia puede tardar en reflejarse por tratarse de otro banco o por supuestos “procesos del sistema”.

En algunos casos, los defraudadores utilizan aplicaciones que simulan interfaces bancarias, mostrando transferencias inexistentes. Ante la presión del comprador, la víctima entrega el producto confiando en que el dinero se verá reflejado horas después, lo cual nunca ocurre.

La Policía Cibernética alertó por el aumento del fraude conocido como “depósito fantasma” en la Ciudad de México./ X:@SSC_CDMX

Alerta de la Policía Cibernética por este tipo de fraude

La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ha emitido alertas para advertir a la población sobre este tipo de estafa, señalando que los casos han ido en aumento durante los últimos meses, especialmente en transacciones pactadas en línea y entregas presenciales.

Las autoridades han insistido en que ningún comprobante digital garantiza un pago, y que la única forma segura de concretar una operación es verificar directamente en la cuenta bancaria que el dinero esté disponible, sin importar los argumentos del comprador.

Autoridades recomiendan verificar siempre que el dinero esté reflejado en la cuenta antes de entregar un producto./ Pixabay

¿Cómo evitar ser víctima del depósito fantasma?

Entre las principales recomendaciones se encuentra no entregar productos ni servicios hasta confirmar el abono real del dinero, evitar presiones para cerrar tratos de manera inmediata y desconfiar de compradores que justifican retrasos con supuestos errores bancarios.

Asimismo, se aconseja realizar operaciones en lugares seguros, preferentemente dentro de sucursales bancarias, y no compartir datos personales o financieros a través de aplicaciones de mensajería o redes sociales.

La SSC que, en caso de ser víctima de este fraude, es importante denunciar los hechos ante el Ministerio Público y reportar el caso a la Policía Cibernética, ya que estos datos permiten identificar patrones y prevenir nuevos engaños.