¿Quién es Luis Carlos Origel? El nuevo novio de Andrea Legarreta

Andrea Legarreta, de 54 años, parece haber encontrado el amor tras su separación de Erik Rubín. Y es que, además de presentarse como “pareja” durante una reciente emisión del programa Hoy, la conductora también le dedicó un romántico mensaje en redes sociales a Luis Carlos Origel, de 41 años, quien es señalado como su nuevo novio.

La pregunta que muchos se hacen ahora es clara: ¿quién es Luis Carlos Origel?

Luis Carlos y Andrea ya se han dejado ver juntos en otras ocasiones/X: @CarLon_2020

Andrea Legarreta se da una nueva oportunidad en el amor

Desde 2023, la vida sentimental de Andrea Legarreta se convirtió en tema de conversación luego de anunciar su separación de Erik Rubín, tras 22 años de relación.

Aunque desde entonces se le ha relacionado con distintos hombres, todo indica que ahora se ha dado una nueva oportunidad en el amor.

La aparición como “pareja” en el programa Hoy

Durante la emisión del martes 13 de enero del programa Hoy, Andrea Legarreta participó en una dinámica de parejas junto a Luis Carlos Origel.

Durante el segmento, ambos se mostraron sonrientes, abrazándose e interactuando de manera cercana, lo que no pasó desapercibido para el público ni para sus compañeros.

Incluso, conductores como Paul Stanley y Galilea Montijo hicieron comentarios que sugirieron una relación, gritando en repetidas ocasiones la frase “ella ya ganó”, misma que fue utilizada por las redes oficiales del programa Hoy para titular una fotografía de la pareja.

La conductora de Televisa le dedicó este mensaje a su nuevo novio/IG: @andrealegarreta

El romántico mensaje que encendió las redes

La noche de ese mismo martes, Andrea Legarreta compartió una reflexión en su cuenta de Instagram. Aunque este tipo de publicaciones son habituales en ella, la diferencia fue que etiquetó directamente a Luis Carlos Origel, dejando claro que se trataba de un mensaje dedicado a él.

“Mereces un amor que te quiera despeinada, con todo y las razones que te levantan de prisa, con todo y los demonios que no te dejan dormir. Mereces un amor que te haga sentir segura, que pueda comerse al mundo si camina de tu mano, que sienta que tus abrazos van perfectos con su piel.

En la pasada Navidad, Luis Carlos estuvo junto a Andrea y sus hijas/IG: @andrealegarreta

Mereces un amor que quiera bailar contigo, que visite el paraíso cada vez que mira tus ojos, y que no se aburra nunca de leer tus expresiones. Mereces un amor que te escuche cuando cantas, que te apoye en tus ridículos, que respete que eres libre, que te acompañe en tu vuelo, que no le asuste caer. Mereces un amor que se lleve las mentiras, que te traiga la ilusión, el café y la poesía”, se lee en el mensaje compartido por la conductora de Televisa.

¿Quién es Luis Carlos Origel?

Luis Carlos Origel, de 41 años, es entrenador de gimnasio y se dedica al mundo fitness. Ha colaborado con diversas producciones de Televisa, tanto en programas unitarios como Hoy, así como en reportajes informativos de N+.

De acuerdo con versiones cercanas, así fue como conoció a Andrea Legarreta, ya que es su coach físico desde hace algún tiempo.

Luis Carlos es coach y sobrino del periodista de espectáculos Juan José Origel/X: @TuTiaSandra

El parentesco con Juan José Origel

Además, Luis Carlos Origel es sobrino del periodista de espectáculos Juan José Origel. Sin embargo, a diferencia del conductor del extinto programa La Oreja, él mantiene un perfil bajo, alejado del reflector mediático.