¿Por qué Bad Bunny y J Balvin estaban peleados? Así surgió su conflicto en 2021

El reencuentro entre Bad Bunny y J Balvin durante el último de los ocho conciertos que ofreció el Conejo Malo en México hizo explotar las redes sociales con fotos y videos. Sin embargo, muchos fans aún se preguntan cuál fue el motivo real por el que ambos cantantes urbanos rompieron su amistad durante varios años.

Bad Bunny y J Balvin hicieron las pases durante un concierto en México/X: @Indie5051

El reencuentro que hizo historia en el Estadio GNP

Al ritmo de ‘La canción’, ‘Qué pretendes’, ‘Si tu novio te deja sola’ e ‘I Like It’, el puertorriqueño y el colombiano unieron sus voces para hacer vibrar a más de 65 mil personas que se dieron cita en el Estadio GNP la noche del domingo, durante el cierre del tour DeBÍ TiRAR MáS FOToS que Bad Bunny ofreció durante ocho noches de diciembre en CDMX.

Con un abrazo, palabras de respeto, disculpas y afecto, además de un agradecimiento especial a Maluma —quien fue clave para que ambos “firmaran la pipa de la paz”—, Bad Bunny y J Balvin hicieron oficial su reconciliación, luego de cuatro años de distanciamiento, etapa en la que incluso se lanzaron críticas a través de canciones y entrevistas.

En 2019 ambos artistas grabaron el álbum Oasis/X: @j4virw_

El éxito de Oasis, el inicio de todo

En 2019, Bad Bunny y J Balvin sacudieron la escena musical con el lanzamiento del álbum conjunto Oasis, que incluyó temas como ‘Mojaita’, ‘Yo le llego’, ‘Cuidao por ahí’, además de ‘La canción’ y ‘Qué pretendes’.

Tras ese éxito, ambos continuaron colaborando y manteniendo una estrecha amistad, mientras J Balvin se consolidaba como uno de los máximos exponentes del reguetón a nivel mundial y Bad Bunny impulsaba su trap en Latinoamérica.

Uno de sus mayores éxitos en conjunto fue 'La canción'/X: @JoseBMedia

El distanciamiento en 2021 y la polémica de los Latin Grammy

El quiebre comenzó en 2021, cuando J Balvin llamó a boicotear los Latin Grammy, al considerar que el reguetón no era valorado ni tomado en cuenta en las categorías más importantes.

Esa postura provocó una respuesta contundente de varios artistas, entre ellos Residente (Calle 13), quien le lanzó una tiradera en una sesión con Bizarrap, comparando la música de J Balvin con un carrito de hot dogs: popular y consumido por todos, pero sin la calidad de un restaurante con estrella Michelin.

Residente le lanzó una 'tiradera' a J Balvin y Bad Bunny lo respaldó/YouTube

Bad Bunny también tomó postura

La crítica de Residente fue respaldada públicamente por Bad Bunny, quien más adelante también lanzó un mensaje directo a J Balvin. En 2023, en la canción ‘Thunder y Lightning’, el Conejo Malo incluyó el verso:

“Ustedes me han visto, siempre ando con los mismo' /

Mientras ustedes son amigos de to' el mundo como Balvin”.

“El ego es traicionero”, admite J Balvin

En entrevistas más recientes, J Balvin ha hablado abiertamente del distanciamiento, reconociendo que el ego jugó un papel importante, al aceptar que en su momento le costó trabajo asimilar que otro artista tuviera más éxito que él.

Reconciliación pública y cierre de ciclo

Hoy, todas esas polémicas parecen haber quedado atrás. Bad Bunny y J Balvin confirmaron públicamente que superaron sus diferencias, lo que les permitió compartir escenario nuevamente durante el último concierto del puertorriqueño en el Estadio GNP.