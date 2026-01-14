Probable alineación de Tigres para el juego vs Pumas

Tigres se prepara para recibir esta noche a Pumas en el Estadio Universitario, en un compromiso que promete intensidad y en el que los felinos buscarán hacerse fuertes como locales para esta temporada.
El equipo dirigido por Guido Pizarro llega a este encuentro con varias complicaciones, ya que deberá afrontar el partido con un total de cinco bajas que obligarán a modificar su planteamiento habitual.
Por cuestiones de lesión, Tigres no podrá contar con Jesús Angulo, Ozziel Herrera ni Marco Farfán, futbolistas que han venido trabajando al margen y no están en condiciones de ser considerados para este compromiso.
A estas ausencias se suma la de Ángel Correa, quien será resguardado por el cuerpo técnico para evitar cualquier problema físico, debido a que ha tenido poco tiempo de entrenamiento con el plantel.
Además, Juan Pablo Vigón tampoco estará disponible, ya que deberá cumplir un partido de suspensión, lo que reduce aún más las opciones en el mediocampo auriazul.
Ante este escenario, Guido Pizarro analiza realizar algunos ajustes en comparación con el once que presentó en el duelo anterior frente al Atlético de San Luis, buscando equilibrio y solidez en todas las líneas.
La probable alineación de Tigres para enfrentar a Pumas sería con Nahuel Guzmán en la portería; Jesús Garza, Joaquim Pereira, Juan Sánchez Purata y Osvaldo Rodríguez en defensa.
En el mediocampo y ataque aparecerían Rômulo Zwarg, Fernando Gorriarán, Diego Lainez, Marcelo Flores y Juan Brunetta, dejando como referente ofensivo a André-Pierre Gignac, con la misión de guiar a Tigres hacia un resultado positivo esta noche.