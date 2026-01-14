Premios Razzie 2026: la lista completa de nominados a lo PEOR del cine

Las películas que más prometían este año ahora compiten por el premio a lo peor del cine. Los Premios Razzie 2026 ya revelaron a sus nominados y hay grandes producciones, actores famosos y varias sorpresas que nadie esperaba ver en esta polémica lista.
¿Qué son los Premios Razzie?
Los Premios Razzie (Golden Raspberry Awards) son una ceremonia anual que premia a las peores películas, actuaciones y trabajos cinematográficos del año. Mientras otras premiaciones celebran la excelencia en cine, los Razzies ponen el reflector en los grandes fracasos de la industria.
¿Quiénes están nominados en los Razzie 2026?
Peor Película
Las cintas que competirán por el dudoso honor de peor película son:
El estado eléctrico
Hurry Up Tomorrow: Más allá de los reflectores
Tierras perdidas
Blanca Nieves
La guerra de los mundos
Peor Actor
Entre los nominados a Peor Actor están:
Dave Bautista – Tierras perdidas
Scott Eastwood – Alarum
Ice Cube – La guerra de los mundos
Jared Leto – Tron: Ares
The Weeknd – Más allá de los reflectores
Peor Actriz
Las candidatas a Peor Actriz incluyen:
Ariana DeBose – Amor explosivo
Heather Graham – Gunslingers
Milla Jovovich – Tierras perdidas
Rebel Wilson – Bride Hard
Michelle Yeoh – Star Trek: Section 31
Peor Reparto y más
En categorías como Peor Actor de Reparto, Peor Actriz de Reparto, Peor Director, Peor Guion y Peor Combo en Pantalla, también figuran nombres y producciones que no lograron conectar con el público. Por ejemplo:
Gal Gadot está nominada a Peor Actriz de Reparto por Blanca Nieves.
Eiza González compite en la misma categoría por La fuente de la juventud.
Los directores de El estado eléctrico y Hurry Up Tomorrow aparecen como contendientes en Peor Director.
Grandes fallos de guion y adaptaciones también están listados en las categorías correspondientes.
¿Cuándo serán los Razzie 2026?
La ceremonia de los Premios Razzie 2026 se realizará el 7 de marzo, apenas unos días antes de que se anuncien los ganadores de los Premios Oscar, agregando un toque irónico a la temporada de premiaciones cinematográficas.
¿Por qué importan los Razzie?
Conocidos popularmente como los anti-Oscar, los Razzies sirven como una crítica a la industria al destacar trabajos que no cumplieron con las expectativas, tanto creativas como técnicas. Para muchos fanáticos y críticos, es una forma de equilibrar la narrativa de las premiaciones tradicionales.