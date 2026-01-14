Premios Razzie 2026: la lista completa de nominados a lo PEOR del cine

Las películas que más prometían este año ahora compiten por el premio a lo peor del cine. Los Premios Razzie 2026 ya revelaron a sus nominados y hay grandes producciones, actores famosos y varias sorpresas que nadie esperaba ver en esta polémica lista.

¿Qué son los Premios Razzie?

Los Premios Razzie (Golden Raspberry Awards) son una ceremonia anual que premia a las peores películas, actuaciones y trabajos cinematográficos del año. Mientras otras premiaciones celebran la excelencia en cine, los Razzies ponen el reflector en los grandes fracasos de la industria.

Los Golden Raspberry Award se dedica cada año a premiar a lo peor del cine. / X: @leonelperez_

¿Quiénes están nominados en los Razzie 2026?

Peor Película

Las cintas que competirán por el dudoso honor de peor película son:

El estado eléctrico

Hurry Up Tomorrow: Más allá de los reflectores

Tierras perdidas

Blanca Nieves

La guerra de los mundos

"Blanca Nieves" lidera la lista de los Razzie 2026 con siete nominaciones. / DISNEY

Peor Actor

Entre los nominados a Peor Actor están:

Dave Bautista – Tierras perdidas

Scott Eastwood – Alarum

Ice Cube – La guerra de los mundos

Jared Leto – Tron: Ares

The Weeknd – Más allá de los reflectores

Jared Leto en su papel de Ares por el que fue nominado a Peor Actor. / DISNEY

Peor Actriz

Las candidatas a Peor Actriz incluyen:

Ariana DeBose – Amor explosivo

Heather Graham – Gunslingers

Milla Jovovich – Tierras perdidas

Rebel Wilson – Bride Hard

Michelle Yeoh – Star Trek: Section 31

Peor Reparto y más

En categorías como Peor Actor de Reparto, Peor Actriz de Reparto, Peor Director, Peor Guion y Peor Combo en Pantalla, también figuran nombres y producciones que no lograron conectar con el público. Por ejemplo:

Gal Gadot está nominada a Peor Actriz de Reparto por Blanca Nieves.

Eiza González compite en la misma categoría por La fuente de la juventud.

Los directores de El estado eléctrico y Hurry Up Tomorrow aparecen como contendientes en Peor Director.

Grandes fallos de guion y adaptaciones también están listados en las categorías correspondientes.

La mexicana, Eiza González, está nominada a Peor Actriz de Reparto en los Razzie 2026. / @eizagonzalez

¿Cuándo serán los Razzie 2026?

La ceremonia de los Premios Razzie 2026 se realizará el 7 de marzo, apenas unos días antes de que se anuncien los ganadores de los Premios Oscar, agregando un toque irónico a la temporada de premiaciones cinematográficas.

¿Por qué importan los Razzie?

Conocidos popularmente como los anti-Oscar, los Razzies sirven como una crítica a la industria al destacar trabajos que no cumplieron con las expectativas, tanto creativas como técnicas. Para muchos fanáticos y críticos, es una forma de equilibrar la narrativa de las premiaciones tradicionales.