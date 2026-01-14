“Lo que se ve no se juzga”: Andrea Legarreta habla de su nuevo romance

La conductora asegura que se encuentra muy feliz por su nueva etapa en el amor

La actriz afirma que se tomó su tiempo para destapar su noviazgo.
La actriz afirma que se tomó su tiempo para destapar su noviazgo. | FB: @andrealegarreta
Jorge Reyes Padrón
14 de Enero de 2026

Después de meses de especulaciones y rumores, Andrea Legarreta por fin confirmó que tiene una nueva relación amorosa, y el afortunado es Luis Carlos Origel, coach fitness, creador de contenido y sobrino del periodista Juan José “Pepillo” Origel.

La noticia la soltó en entrevista con Televisa Espectáculos, donde dejó claro que el amor volvió a tocar su puerta tras una etapa complicada emocionalmente. “Somos muy amigos, pero de pronto como que algo se movió ahí y ya, pero sí, estoy muy feliz”, declaró con una sonrisa.

Andrea Legarreta está saliendo con Luis Carlos Origel / IG: @andrealegarreta
De la tristeza al amor

La conductora de Hoy compartió que no se animaba a iniciar una nueva relación, tras su separación de Erik Rubín, con quien estuvo casada por más de dos décadas. “No pensaba en eso, tuve una época de mucha tristeza, y de pronto la vida te sorprende y pues estoy bien, feliz, ilusionada”, reveló.

En redes sociales, Andrea ya había dejado pistas: compartió fotos con Luis Carlos Origel durante la Navidad, en las que también aparecen sus hijas Mía y Nina… y hasta su exesposo. Una familia moderna, sí, pero también una señal clara de que el amor fluye en armonía.

La conductora de Hoy ya llevó a su novio con la familia / IG: @andrealegarreta
“Lo que se ve no se juzga”

Cuando en el programa Hoy se le cuestionó sobre su relación con Luis Carlos, Legarreta respondió tajante: “Lo que se ve no se juzga”. Y es que la química entre ambos fue evidente en el segmento que compartieron al aire.

La también actriz resaltó las cualidades de su nuevo galán: “Es una de las mejores personas que he conocido en mi vida, súper educado, un caballero, con mucha nobleza, con una linda familia”.

Desde hace meses se dejaban ver juntos / IG: @andrealegarreta
Dulce, como le gusta

A punto de cumplir 55 años, la conductora se muestra renovada y plena: “Es lindo cuando descubres que alguien te ve con ojos bonitos, cuando descubres que estás con una persona bondadosa, amorosa, dulce. Lo que a mí me gusta es que el amor es eso, el amor tiene que ser dulce, tiene que ser lindo”.

Por ahora, no han hablado de compromisos ni planes a futuro, pero Legarreta dejó claro que está disfrutando este nuevo capítulo de su vida, con una sonrisa que lo dice todo.

El novio es sobrino del periodista Juan José “Pepillo” Origel / FB: @andrealegarreta
