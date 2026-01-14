“Lo que se ve no se juzga”: Andrea Legarreta habla de su nuevo romance

Después de meses de especulaciones y rumores, Andrea Legarreta por fin confirmó que tiene una nueva relación amorosa, y el afortunado es Luis Carlos Origel, coach fitness, creador de contenido y sobrino del periodista Juan José “Pepillo” Origel.

La noticia la soltó en entrevista con Televisa Espectáculos, donde dejó claro que el amor volvió a tocar su puerta tras una etapa complicada emocionalmente. “Somos muy amigos, pero de pronto como que algo se movió ahí y ya, pero sí, estoy muy feliz”, declaró con una sonrisa.

Andrea Legarreta está saliendo con Luis Carlos Origel / IG: @andrealegarreta

De la tristeza al amor

La conductora de Hoy compartió que no se animaba a iniciar una nueva relación, tras su separación de Erik Rubín, con quien estuvo casada por más de dos décadas. “No pensaba en eso, tuve una época de mucha tristeza, y de pronto la vida te sorprende y pues estoy bien, feliz, ilusionada”, reveló.

En redes sociales, Andrea ya había dejado pistas: compartió fotos con Luis Carlos Origel durante la Navidad, en las que también aparecen sus hijas Mía y Nina… y hasta su exesposo. Una familia moderna, sí, pero también una señal clara de que el amor fluye en armonía.

La conductora de Hoy ya llevó a su novio con la familia / IG: @andrealegarreta

“Lo que se ve no se juzga”

Cuando en el programa Hoy se le cuestionó sobre su relación con Luis Carlos, Legarreta respondió tajante: “Lo que se ve no se juzga”. Y es que la química entre ambos fue evidente en el segmento que compartieron al aire.

La también actriz resaltó las cualidades de su nuevo galán: “Es una de las mejores personas que he conocido en mi vida, súper educado, un caballero, con mucha nobleza, con una linda familia”.

Desde hace meses se dejaban ver juntos / IG: @andrealegarreta

Dulce, como le gusta

A punto de cumplir 55 años, la conductora se muestra renovada y plena: “Es lindo cuando descubres que alguien te ve con ojos bonitos, cuando descubres que estás con una persona bondadosa, amorosa, dulce. Lo que a mí me gusta es que el amor es eso, el amor tiene que ser dulce, tiene que ser lindo”.

Por ahora, no han hablado de compromisos ni planes a futuro, pero Legarreta dejó claro que está disfrutando este nuevo capítulo de su vida, con una sonrisa que lo dice todo.

El novio es sobrino del periodista Juan José “Pepillo” Origel / FB: @andrealegarreta