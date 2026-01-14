Calendario del Servicio Militar Nacional 2026: registro, sorteo y liberación de cartilla

El Servicio Militar Nacional (SMN) 2026 ya cuenta con un calendario definido que incluye las etapas de registro, sorteo y reclutamiento, dirigidas tanto a jóvenes que cumplen 18 años en 2026 como a quienes no realizaron el trámite en años anteriores, conocidos como remisos.

De acuerdo con la información oficial, el proceso inicia con el periodo de registro, el cual estará abierto del 2 de enero al 15 de octubre de 2026. Durante este tiempo, los interesados deberán acudir de manera presencial a la junta municipal o alcaldía de reclutamiento correspondiente a su domicilio.

El registro al Servicio Militar Nacional 2026 estará abierto del 2 de enero al 15 de octubre./ Gobierno de México

¿Cuáles son los requisitos para registrarse al Servicio Militar 2026?

Para realizar la inscripción, la autoridad solicita la presentación de documentos básicos, entre ellos: acta de nacimiento certificada, comprobante de domicilio vigente, comprobante del grado máximo de estudios y la Clave Única de Registro de Población (CURP). Estos requisitos aplican tanto para conscriptos como para remisos.

Una vez concluido el registro, los ciudadanos quedan inscritos para participar en la siguiente fase del proceso: el sorteo del Servicio Militar Nacional, el cual define la modalidad en la que se cumplirá esta obligación constitucional.

El sorteo del Servicio Militar se realizará en noviembre de 2026 en juntas municipales y alcaldías./ Gobierno de México

El sorteo y el significado de las bolas

Durante el mes de noviembre de 2026, se llevará a cabo el sorteo en las distintas sedes municipales y alcaldías del país. En este procedimiento se asignan bolas de color blanco, azul o negro, las cuales determinan la situación del conscripto.

Quienes obtengan bola blanca o azul quedarán encuadrados en los Centros de Adiestramiento del Ejército, Fuerza Aérea o Armada de México, lo que implica la realización activa del servicio militar. En cambio, quienes reciban bola negra quedarán a disponibilidad, es decir, solo deberán presentarse en caso de ser requeridos por la autoridad militar.

Quienes obtengan bola blanca o azul deberán iniciar el adiestramiento militar en 2027./ Gobierno de México

Reclutamiento y adiestramiento en 2027

El reclutamiento formal para quienes resulten encuadrados comenzará en enero de 2027, cuando deberán entregar su cartilla militar en los centros de acopio designados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para iniciar el adiestramiento.

Las sesiones de instrucción se realizan los sábados, en un horario de 08:00 a 13:00 horas, y se extienden de febrero a noviembre de 2027. El programa incluye capacitación en protección civil, conocimiento de armamento, legislación militar, ética y valores, así como actividades de acondicionamiento físico.

El Servicio Militar Nacional 2026 forma parte de las obligaciones cívicas establecidas en la Constitución y permite a los ciudadanos obtener su cartilla militar liberada, documento que puede ser requerido para diversos trámites oficiales en el país.